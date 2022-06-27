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【姜濤效應】1664 x 姜濤 The Journey 法式品味之旅為期4星期 1.9 米「姜濤」在中環街市同你打卡 7月9日起打卡更有3款姜濤神秘相框

理財智慧 21:09 2022/06/27

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法國啤酒品牌1664自5月推出「1664 x Keung To 聯乘限量版小麥白啤酒」以來，銷情一直在攀升，嘉士伯啤酒管理層早前接受傳媒訪問時也提及，旗下品牌「1664」推出與姜濤聯乘系列小麥白啤酒在５月銷售按年增長逾３成，預計全部產品將於本月售罄。由此可見，姜糖的「見濤就買」非浪得虛名，大家都很愛錫姜濤，連帶他代言的產品都一定會大大力支持，更經常互相提示那裏還未「清貨」，好讓盡快把姜濤代言的產品買清光，讓客戶知道找姜濤代言是物有所值。

【姜濤 x Payme】姜濤再次「現身」中環滙豐總行外牆周日傍晚首演 PayMeow應援車巡遊送禮【見下頁】

姜濤貴為當今人氣王，每次現身都吸引了大批粉絲或市民簇擁。昨日姜濤在IG發千字文，道出現在難與粉絲逐一合照的心底話，其真情剖白獲得姜糖理解，也深得外界對他的坦誠大表讚賞。的而且確，姜濤很受歡迎，粉絲很愛他也都想跟他來一張合照留個紀念，但如他說為着公平，環境也不許可的情況下，合照真的不是他不想，而是不能為之。不過喜歡姜濤的你，其實也可以透過另一種方式與姜濤合照，就是到他任代言的廣告宣傳牌打卡，同樣開心。

活動首日已有大批姜糖帶上「小姜姜」和「小濤濤」前來打卡

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現在想跟姜濤「合照」的機會又來了，1664 一直推崇「Good Taste with a Twist」 的法式藝術玩味生活，並於 6月25日至7月17日在藝術熱點中環街市舉行「1664 x 姜 濤 The Journey 法式品味之旅」，讓大家與「姜濤」置身於同一個生活場景，親身探索 風靡全城「1664 x Keung To 聯乘限量版小麥白啤酒」的創作之路，並感受何謂生活品味。

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場內最具話題性的打卡熱點為3款1.9米高的「1664 x Keung To 聯乘限量版小麥白啤酒」，巨型藝術裝置印上與產品相同的啤酒設計，跳脫地展示舞台以外的姜濤；若配上品牌特別免費送贈的會 場限定禮品，更為你推進與姜濤專屬旅程，令其倍添玩味色彩。

「1664 x 姜濤 The Journey 法式品味之旅」詳情如下：

日期 ： 2022 年 6 月 25 日 至 7 月 17 日

時間 ： 早上 10 時至晚上 10 時

地點 ： 中環街市地下 Oasis 公共空間

「1664 x Keung To 聯乘限量版小麥白啤酒」系列共有 3 款設計包括 < Day & Night 日 與夜 > 和 < Playfully Elegance 優雅玩味 >，以及只在全港指定的合作餐廳發售的 < Romance 浪漫 >。它們均是由本地藝術家 Rex Koo 設計。Rex一直熱衷於本地流行文化，從事平面設計及插畫工作逾20年，參與大量電影海報設計及本地唱片，合作歌手如張國榮、陳奕迅等；並與不少知名品牌合作，他的作品亦曾於法國同巴塞隆拿參與展覽。

【姜濤效應】1664聯乘姜濤推3款限量版小麥白啤酒 專屬電車、大型電視廣告5.25延續姜濤灣打卡熱【見下頁】

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今次1664特意邀請Rex合作，就是看中他擅長的pop-art風格和元素，以及其純熟的肖像技巧和勾勒人物特徵的功駕。Rex設計的「1664 x Keung To 聯乘限量版小麥白啤酒」呈現了姜濤鎂光燈背後不一樣的一面，同時充分展現了其對本地流行文化和法式玩味風格的精準掌握。 在是次「1664 x 姜濤 The Journey 法式品味之旅」中，3 款設計均為 1.9 米高，並綴以模擬啤酒樽設計概念的藝術裝置，3 組藝術裝置極具玩味，挑戰大家的創意，於打卡時可一邊欣賞 Rex 具創意與玩味兼備的設計，一邊同姜濤發掘全新角度，領略拍攝 廣告的樂趣，為生活帶來不一樣的 Twist!

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除了欣賞Rex的設計，1664為讓大家紀念「1664 x 姜濤 The Journey 法式品味之旅」，特別為大家預備了２份會場限定的禮物。 在首兩個周末（6月25至26日及7月1至3日)，1664為大家送上繫上玩味鬍子裝飾的1664 x 姜濤黃色氣球的「1664 x Keung To 聯乘限量版小麥白啤酒」，希望大家可把享樂氛圍隨著「Good Taste with a Twist」一同飄送出去。

【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品【見下頁】

而在最後兩個周末 (7月9至10日及7月16至17)，大家在會場內打卡後，更可以3款神秘1664 x 姜濤限定相框打印出來，讓你與姜濤置身於同一個生活場景中，感受不一 樣的法式浪漫。

大家只需完成以下步驟，即可免費領取：

1. 在「1664 x 姜濤 The Journey 法式品味之旅」活動現場拍照

2. 在 Instagram 發佈該照片並設定成公開

3. Hashtag #1664xKeungToTheJourney #1664blanchk

4. 追蹤並在 post / story tag @1664blanchk 官方 Instagram 帳戶

 

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記者：張以正

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