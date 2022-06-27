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【內房危機】融創料周四無法足額分期償付「PR融創01」　擬修改展期方案　周二召開會議

股市 19:44 2022/06/27

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【內房危機】融創料周四無法足額分期償付「PR融創01」　擬修改展期方案　周三召開會議

融創中國 （01918） 旗下融創房地產預告，無法於6月底前籌到足額的分期償付資金，「PR融創01」第二期兌付有大的不確定性。融創房地產發公告指，擬修改「PR融創01」展期方案，將6月和9月的本金支付比例縮減為5%和10%，此前分別為10%及15%。融創房地產將於6月28日及29日召開持有人會議，就此進行投票表決。

中國恒大集團遭呈請清盤，案件排期8.31提訊，看【下一頁】

「PR融創01」發行規模為40億元人民幣，票面利率為4.78厘。根據最新建議的展期方案，6月30日和9月30日的本金支付比例縮減為5%和10%，今年12月、2023年3月、6月的支付比例維持15%，到2023年9月支付的本金比例相應由20%上調至30%。

融創於5月15日已完成支付「PR融創01」首筆10%的本金及對應利息。融創房地產上周五（24日）發公告指，公司面臨短期較大的資金壓力，預計無法於6月30日前籌措到足額的分期償付資金，將根據實際情況儘快確定還款節奏的調整方案。

融創若無法按時償付或與持有人達成新的協議，將打破此前該房地產商儘力避免境內債券未能支付的局面，加劇人民幣債券的償付風險，也給近期表現相對穩定的境內債市場帶來壓力。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米及蒙牛集團

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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港股 人民幣債券 融創中國（01918）
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