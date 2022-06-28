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【新股IPO】中康控股2361今日起招股　入場費3515元

股市 09:30 2022/06/28

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【新股IPO】中康控股2361明招股　入場費3515元

內地健康大數據公司中康控股 （新上市編號：02361） 周二至下周二（6月28日至7月5日）招股，7月12日掛牌。全球發行7,500萬股，當中10%屬本地發售，招股價介乎5.36至6.96元，每手500股，入場費3,515.07元，集資最多5.2億元，法巴為獨家保薦人。該行董事總經理王世棟指出，集資將用於升級及提升軟體即服務（SaaS），及對中康技術及數據倉庫研發各佔約一半，分別50.8%及49.2%。

SaaS收入按年增逾3倍 健康大數據為內地剛需

中康首席執行官吳鬱抒指出，中康為健康大數據市佔率第一，去年共918名企業客戶，按年增23.52%，當中逾90%為醫療企業。中康業務以監管及臨床大數據為主，SaaS去年收入增長更達3.04倍，而且全國性覆蓋。

吳鬱抒指中康看準契機，健康大數據為內地「剛需」，切合國家日後老人化趨勢。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】，使用【新股IPO小工具】

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米及蒙牛集團

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港股 大數據 IPO SaaS
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