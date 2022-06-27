【中國心連心化肥1866】心連心化肥首季純利飈88%錄5.2億　料化肥價續處高位

▲ 【中國心連心化肥1866】化工肥料量價齊升 心連心化肥第一季收入按年飆升71%至逾54億

中國心連心化肥 （01866） 未經審核業務更新後發表電話會議，因疫情、供應鏈緊張及俄烏戰爭，導致食品、能源價格上升以及生產鏈產能提升，集團截至2022年3月31日止第一季度的綜合收入約53.86億元（人民幣，下同），按年升71%，綜合純利約5.2億元，按年升88%，股東應佔溢利約3.82億元，按年升90%。預計下半年化肥產品會繼續「保持高價，穩定運行」的方向，今年整體業績會比去年好。

主要的化肥產品尿素第一季平均售價及銷量分別按年上升34%及37%，因此銷售收入增長最高，按年上升84%至約15.83億元，銷量約有64.6萬噸，但平均生產成本按年亦有上升，毛利率減少7%。

海外尿素價格比國內差逾1000元 但出口只佔3%

現時海外尿素價格為4100元，比國內目前價格出現逾1000元差價。被問到會否增加尿素出口比例，董事兼首席財務官閆蘊華表示，由於主要出產尿素的工廠位於河南和新鄉，與港口距離比較遠，所以每年出口量不大，去年海外出口量佔整體5%。江西生產基地投產後出口會有優勢，但內地出口政策由原本的商檢變成法檢，需時45天才可以出口，因此今年目前尿素海外出口量僅佔整體約3%。她認為國家是考慮到國內用量問題，但沒明確指出不允許出口，期望第四季出口政策會逐步放寬。

此外，其他化肥產品，包括複合肥料、甲醇和二甲醚的銷售收入按年亦有大幅增長，分別上升79%、82%及67%，至約14.77億元，上升82%至24.87億元和上升67%至4.31億元。由於國際環境不穩，供應偏緊，加上原材料價格上漲，閆蘊華預料化肥價格將續處高位，而集團年產10萬噸甲基甲酰胺（DMF）項目預計會於今年6月底進行試生產，及甘肅金昌複合肥一期項目也預計今年年底建成，延伸生產鏈。

相關文章：

【通貨膨脹】全球食品成本持續上升 世界銀行預測今年食品價格將上漲約20%

【烏克蘭戰爭】IMF：俄烏戰爭促使食品和能源價格上漲 將下調今明兩年全球增長預期