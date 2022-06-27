  • 30°C
香港時間 : 2022627日 (一) 21:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國心連心化肥1866】心連心化肥首季純利飈88%錄5.2億　料化肥價續處高位

股市 19:23 2022/06/27

分享：

分享：

【中國心連心化肥1866】化工肥料量價齊升 心連心化肥第一季收入按年飆升71%至逾54億

中國心連心化肥 （01866） 未經審核業務更新後發表電話會議，因疫情、供應鏈緊張及俄烏戰爭，導致食品、能源價格上升以及生產鏈產能提升，集團截至2022年3月31日止第一季度的綜合收入約53.86億元（人民幣，下同），按年升71%，綜合純利約5.2億元，按年升88%，股東應佔溢利約3.82億元，按年升90%。預計下半年化肥產品會繼續「保持高價，穩定運行」的方向，今年整體業績會比去年好。

主要的化肥產品尿素第一季平均售價及銷量分別按年上升34%及37%，因此銷售收入增長最高，按年上升84%至約15.83億元，銷量約有64.6萬噸，但平均生產成本按年亦有上升，毛利率減少7%。

海外尿素價格比國內差逾1000元 但出口只佔3%

現時海外尿素價格為4100元，比國內目前價格出現逾1000元差價。被問到會否增加尿素出口比例，董事兼首席財務官閆蘊華表示，由於主要出產尿素的工廠位於河南和新鄉，與港口距離比較遠，所以每年出口量不大，去年海外出口量佔整體5%。江西生產基地投產後出口會有優勢，但內地出口政策由原本的商檢變成法檢，需時45天才可以出口，因此今年目前尿素海外出口量僅佔整體約3%。她認為國家是考慮到國內用量問題，但沒明確指出不允許出口，期望第四季出口政策會逐步放寬。

此外，其他化肥產品，包括複合肥料、甲醇和二甲醚的銷售收入按年亦有大幅增長，分別上升79%、82%及67%，至約14.77億元，上升82%至24.87億元和上升67%至4.31億元。由於國際環境不穩，供應偏緊，加上原材料價格上漲，閆蘊華預料化肥價格將續處高位，而集團年產10萬噸甲基甲酰胺（DMF）項目預計會於今年6月底進行試生產，及甘肅金昌複合肥一期項目也預計今年年底建成，延伸生產鏈。

相關文章：

【通貨膨脹】全球食品成本持續上升 世界銀行預測今年食品價格將上漲約20%

【烏克蘭戰爭】IMF：俄烏戰爭促使食品和能源價格上漲　將下調今明兩年全球增長預期

純利 中國心連心化肥（01866） 經濟數據表現 中國市場 疫情 銷售 中國

上一篇文章

吉利汽車175追揸沽策略　長線＋短線落車位即睇

下一篇文章

【中國經濟】巴克萊：中國今年增長預測3.3%　內地民眾消費態度謹慎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+北水】19億北水掃港交所、18億沽騰訊　恒指夜期跌46點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】19億北水掃港交所、18億沽騰訊　恒指夜期跌46點（不斷更新）
【港交所388】憧憬七一好消息、港股成交破2000億　港交所升7%企400元、瑞信上調投資評級
【港交所388】憧憬七一好消息、港股成交破2000億　港交所升7%企400元、瑞信上調投資評級
【何猷龍旗下】香港仔飲食：珍寶海鮮舫過去9年累計營運虧損逾1億元　強調已盡力保存及救援
【何猷龍旗下】香港仔飲食：珍寶海鮮舫過去9年累計營運虧損逾1億元　強調已盡力保存及救援
【億萬富翁】中國神秘女富豪「一炮過」付6.6億買歐洲超級豪宅　內媒抽絲剝繭料與這位科網富豪有關？
【億萬富翁】中國神秘女富豪「一炮過」付6.6億買歐洲超級豪宅　內媒抽絲剝繭料與這位科網富豪有關？
【騰訊700】南非大股東Naspers若要悉數沽出萬億騰訊　究竟須要花費多少年？
【騰訊700】南非大股東Naspers若要悉數沽出萬億騰訊　究竟須要花費多少年？
【騰訊700】南非大股東Naspers反口3年不沽承諾　擬「無上限」出售騰訊持股、騰訊倒跌2%
【騰訊700】南非大股東Naspers反口3年不沽承諾　擬「無上限」出售騰訊持股、騰訊倒跌2%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款