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【營銷策略】Tesla將打破原則賣廣告？馬斯克：可以消除大眾成見

環球政經 19:57 2022/06/27

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從來不買廣告，是Tesla成立十年以來的一貫策略，也是一種特色，執行長馬斯克更多次表示將金錢用在廣告支出以及尋找名人代言是一種浪費行為，他認為將廣告支出的資金用來讓產品變得更好才是「王道」，馬斯克甚至聲稱，主流媒體不喜歡他或者Tesla，是因為他沒有向媒體買廣告。

【手機市場】蘋果成本年首季銷量最大贏家 市佔衝破六成達華為20倍【下一頁

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

但早前接受外媒採訪時馬斯克卻鬆口表示，Tesla目前正考慮進行廣告宣傳，以抗衡媒體對特斯拉的成見，同時他希望把廣告重點會放在介紹車輛和軟體的功能，好讓潛在客戶能夠更了解他們的產品，而不是單純的形象廣告或是促銷優惠。馬斯克認為，不少人對於電動車相關的資訊都被錯誤訊息誤導，而影響了電動車普及。另一方面，也有人對於電動車充滿過多的期待，或是對於特斯拉的自動駕駛能力有錯誤的理解，導致了不滿甚至是危險。

【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你

但馬斯克同時亦強調，此事並非優先，皆因Tesla目前技術上仍然領先市場，僅依靠特定消費社群支持，就能夠獲得足夠銷量，加上受疫情影響，公司產能在大部分時間裡都是不足的，自然沒有刺激需求的必要。

【薪酬調查2022】本港53%打工仔獲加薪1.8% 但扣除通脹後實質薪金 與去年同期大致相同【下一頁

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記者：鄭日棱

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電動車 廣告 馬斯克 Tesla 媒體

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