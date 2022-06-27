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【中國經濟】巴克萊：中國今年增長預測3.3%　內地民眾消費態度謹慎

宏觀解讀 19:19 2022/06/27

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巴克萊預測中國全年經濟增長3.3%，指內地民眾消費態度謹慎。

巴克萊銀行中國首席經濟學家常健預測，內地全年經濟增長3.3%，預期中國經濟復甦緩慢且崎嶇。雖然中央會持續提供財政與貨幣刺激，惟常健指規模不會如過往中國經濟下行時期般大。

內地主要城市逐步從防疫措施中解封，巴克萊預期下半年內地仍處於局部封城狀態的地區，佔全國整體GDP比重5%至10%，相較4月份高峰期時的25%，已大為回落。

內地重啟經濟活動，連同政府提供補貼減稅等措施下，常健指內地非必需消費有復甦，惟按年仍倒退16%。她解釋，隨著疫情踏入第三個年頭，內地消費者態度變得謹慎，調查亦反映民眾傾向增加預防性儲蓄，尤其是在失業率攀升、收入減少，以及動態清零防疫措施短期難以扭轉的局面下。

內房料續拖累經濟

內房方面，內房料繼續拖累經濟，並將抵銷中央政府對基建開支的支持。對於政府連串樓市寬鬆措施，常健直言整體市場反應相當冷淡，復甦步伐緩慢。然而，常健發現個別內地城市之前因封城而累積的需求，近期隨著經濟重啟而獲得釋放，令這些城市的內房銷售顯著回升。

美國聯儲局加快加息步伐，中美兩地息差消失，引發中國資本外流憂慮，常健指有關憂慮限制了人行的政策利率舉措。她又認為，與環球其他央行一樣，人行同樣擔心寬鬆貨幣政策會引發通脹壓力。

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記者﹕余倩敏

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