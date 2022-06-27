  • 30°C
香港時間 : 2022627日 (一) 19:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【經濟衰退】世銀：環球經濟急劇放緩　部分國家恐難避免經濟衰退

環球政經 19:28 2022/06/27

分享：

分享：

世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）周日（26日）表示，由於俄羅斯入侵烏克蘭，世界經濟正在「急劇放緩」，並警告一些國家將難以避免經濟衰退。

馬爾帕斯在接受外媒訪問時稱，就國內生產總值（GDP）增長而言，看到自1月份以來環球經濟增長下降了一半，較貧窮國家的通貨膨脹和糧食短缺正在加劇這問題。

同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

當被問及如何避免全球經濟衰退時，他表示，有部分國家將很難做到，並稱實力較強國的領導力非常重要。

馬爾帕斯建議，聯儲局不應只關注加息，而應關注更多監管政策，允許銀行增加貸款，並減少債券投資。他指出，在理想情況下，能有更多資金用於貸款，並用於增加產量和加強供應鏈。

馬爾帕斯又稱，他不反對聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）上周表示，「美國經濟有可能衰退」的言論，，以及聯儲局最近的評估，即通脹將需要數年時間才能回落。馬爾帕斯說，「要讓通脹回落，可能需要幾個月、甚至兩年時間。」

【延伸閱讀】 大摩維持恒指明年中目標21500點 推薦15隻本港內地焦點股　【下一頁

    點擊圖片放大
    +15
    +14

 

 

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

 

 

開啟hket App，閱讀全文
經濟 貨幣政策 經濟衰退 債券 世界銀行 GDP 烏克蘭 俄羅斯 加息 通脹

上一篇文章

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

下一篇文章

【新股IPO】潤邁德2297今日起招股 入場費約6303元

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國通脹】Bill Ackman︰投資者需認真看待聯儲局 料明年利率將升至5％
【美國通脹】Bill Ackman︰投資者需認真看待聯儲局 料明年利率將升至5％
【書展2022】今屆書展活動一覽 將於下月20至26日舉行 門票下周一發售
【書展2022】今屆書展活動一覽 將於下月20至26日舉行 門票下周一發售
【室內設計】要節省開支又不想隨便裝修？ 獨居女用30萬「輕裝修」 變446呎精緻家居
【室內設計】要節省開支又不想隨便裝修？ 獨居女用30萬「輕裝修」 變446呎精緻家居
【定存優惠】中小型銀行齊增定存利率搶客 存放50萬元年利率最高達2.8% 1年穩袋利息14000元
【定存優惠】中小型銀行齊增定存利率搶客 存放50萬元年利率最高達2.8% 1年穩袋利息14000元
【國際油價】油價回落 能源專家指出兩大主因
【國際油價】油價回落 能源專家指出兩大主因
【藥明生物】商業化生產項目倍增 藥明生物逢低入
【藥明生物】商業化生產項目倍增 藥明生物逢低入
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款