【經濟衰退】世銀：環球經濟急劇放緩　部分國家恐難避免經濟衰退

世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）周日（26日）表示，由於俄羅斯入侵烏克蘭，世界經濟正在「急劇放緩」，並警告一些國家將難以避免經濟衰退。

馬爾帕斯在接受外媒訪問時稱，就國內生產總值（GDP）增長而言，看到自1月份以來環球經濟增長下降了一半，較貧窮國家的通貨膨脹和糧食短缺正在加劇這問題。

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當被問及如何避免全球經濟衰退時，他表示，有部分國家將很難做到，並稱實力較強國的領導力非常重要。

馬爾帕斯建議，聯儲局不應只關注加息，而應關注更多監管政策，允許銀行增加貸款，並減少債券投資。他指出，在理想情況下，能有更多資金用於貸款，並用於增加產量和加強供應鏈。

馬爾帕斯又稱，他不反對聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）上周表示，「美國經濟有可能衰退」的言論，，以及聯儲局最近的評估，即通脹將需要數年時間才能回落。馬爾帕斯說，「要讓通脹回落，可能需要幾個月、甚至兩年時間。」

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責任編輯：黃苑筠