【新股IPO】潤邁德2297今日起招股 入場費約6303元

中國血管介入手術機器人公司潤邁德（新上市編號：02297）今日（27日）起至周四（30日）招股，全球發售2334.8萬股，香港公開發售約10%，國際發售佔約90%，招股價介乎4.28至6.24元，以每手1000股計，一手入場費6,302.89元；下周五（7月8日）掛牌；獨家保薦人為華泰國際。

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潤邁德目前專注於基於冠狀動脈造影的血流儲備分數系統（caFFR系統）及基於冠狀動脈造影的微血管阻力指數系統 （caIMR系統）的設計、開發及商業化。公司指，目前正在開發的caIMR系統，根據灼識諮詢的資料，該系統乃全球唯 一一個已完成確證性臨床試驗的微創IMR測量產品，並有望成為全球首個獲准進行商業化的微創IMR系統。

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是次集資所得，約60%用作計劃通過收購或投資於其他專注於住宅物業及非住宅物業（例如商業綜合體）的物業管理公司，進一步擴大業務及多元化物業組合。

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記者：張以正