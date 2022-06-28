碧咸17歲細仔初長成 亮相巴黎時裝騷獲讚似足阿爸

英國著名前球星碧咸與妻子維多利亞為時尚界名人，兩人17歲的細仔Cruz也開始踏足時尚圈。碧咸帶同Cruz亮相巴黎時裝騷，兩父子齊齊穿上西裝造型搶眼，而Cruz更獲讚似足爸爸碧咸十分有型。

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Dior的男裝春夏時裝騷於周末舉行，Cruz穿著螢光綠色西裝外套配白色衫及黑色闊腳西褲，型格之餘也不失少年俏皮感。而爸爸碧咸（David Beckham）則穿上黑色緞面西裝外套，盡顯成熟男人味。

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Cruz的衣著十分簡約，因此搭配了一條珍珠頸鏈及兩條金鍊作配飾。Cruz面對鏡頭毫不怯場，出色的表現獲英媒讚賞似爸爸分身（doppelganger）。

Cruz出席另一場Kenzo時裝展則選擇行潮男路綫，穿著紫黃色外套配白色衫及藍色牛仔褲，插起褲袋時同樣入型入格。

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維多利亞（Victoria Beckham）最近也在社交媒體分享，Cruz早前向自己借長褲穿著。維多利亞對阿仔遺傳了自己的時尚天賦似乎十分欣慰，大讚阿仔借媽媽條褲著夠潮。

Cruz其後選擇了另一條褲，而維多利亞更上傳了她和Cruz分別穿著紅色褲的效果，讚嘆阿仔終於肯踏足時尚界。

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責任編輯：鄭錦玲