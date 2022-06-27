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【ESG】英國據報將為非洲開發銀行向非洲各國提供20億美元債務提供擔保　助應對氣候變化

Hot Talk 18:49 2022/06/27

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【ESG】英國據報將為非洲開發銀行向非洲各國提供20億美元債務提供擔保　助應對氣候變化

英國據報已同意為非洲開發銀行向非洲各國政府提供的20億美元債務提供擔保，使貸款機構能為氣候相關項目騰出資金。

彭博報道指，非洲開發銀行行長Akinwumi Adesina表示，額外的貸款能力將被用於資助氣候復原力和可再生能源項目。他說：「這使我們能夠將我們自己的一些資產，即我們在主權貸款簿上的資產轉移到私營部門，此將使我們能夠為銀行騰出20億美元的額外融資空間。」

報道指，非洲是受氣候變化打擊最嚴重的大陸，獲得擔保是朝着彌補資金缺口邁出一步，以加強在該大陸的道路、橋樑等基建，同時，其豐富的太陽能和可再生能源資源有利於開發更綠色的能源。

非洲領袖料適應氣候變化工作每年要330億美元

據全球適應中心，非洲的領導人估計，適應氣候變化的工作包括加固海岸線以抵禦海平面上升、防治荒漠化和建設適應氣候的道路和橋樑等，每年需要的資金約330億美元。

Adesina重申有關援助南非籌集資金的計劃，以讓南非從煤炭過渡至較綠色的能源，非洲開發銀行估計需要的資金的規模達400億美元。他表示，此計劃將利用由英國、美國、德國、法國及歐盟向南非提供的85億美元。然而，他稱，要讓該計劃生效，仍需要約110億美元的贈款、優惠融資及擔保。他沒解釋如何避免負擔更多債務，但強調：「你不可能在零融資的情況下達到淨零排放。」

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ESG 可持續發展 新能源 太陽能 氣候暖化 南非 英國 非洲

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