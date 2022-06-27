【元宇宙】三星推亞太元宇宙ETF　入場費750元　7月7日上市

三星資產運用（香港）宣佈推出三星亞太元宇宙概念（新西蘭除外）ETF（03172）。是香港首隻亞太元宇宙主動型管理ETF。該基金將於7月7日（周四）在港交所上市，上市價格為15港元，每手50個基金單位，入場費約為750港元，每年管理費為0.85％。

元宇宙為近來熱門話題，據Gartner研究顯示，2024年，元宇宙市場規模可能會達到7833億美元，2020年至今的復合年均增長率為13.1%。中國、韓國和日本的企業在業務發展中率先採用元宇宙技術，因此亞太地區元宇宙業務的增長潛力巨大。由於元宇宙業務正處於快速發展階段，該基金採用主動管理型投資組合，有望及時抓住投資機遇。

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三星資產運用ETF和被動投資主管Carmen Cheung表示：「元宇宙是一項顛覆性技術，它徹底改變了我們的網絡互動方式，通過由VR相關設備控制的3D化身，增強了我們在生活、工作、教育、社交、虛擬旅行甚至買賣房地產等方面的體驗。03172為投資者帶來了多元化的投資組合，讓他們可以投資亞太（新西蘭除外）股市中的元宇宙相關企業。」

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責任編輯：黃苑筠