【潛力股精選】梁耀康：特步國際（01368） 股市 18:34 2022/06/27 分享： 分享： 體育用品股造好，特步國際 （01368） 收升近半成，股價一度創月內高位，獨立股評人梁耀康睇好體育用品股有望向好、憧憬銷售好轉，加上特步國際電商銷售數字強，走勢上有望突破2月高位，建議投資者可考慮買入，操作策略如何？立即點擊收看／收聽。→【即睇買賣策略】 *港股下半年策略部署：恒指目標+執倉貼士 重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 潛力股精選 相關文章 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒（附策略） 2022/06/25 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒（附策略） 【潛力股精選】梁耀康：金蝶國際（00268） 2022/06/24 【潛力股精選】梁耀康：金蝶國際（00268） 【潛力股精選】梁耀康：阿里巴巴（09988） 2022/06/23 【潛力股精選】梁耀康：阿里巴巴（09988） 【潛力股精選】孫運喜：中國中藥（00570） 2022/06/22 【潛力股精選】孫運喜：中國中藥（00570） 【潛力股精選】孫運喜：春立醫療（01858） 2022/06/21 【潛力股精選】孫運喜：春立醫療（01858） 你可能感興趣 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒（附策略） 11:20 2022/06/25 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒（附策略） 【潛力股精選】梁耀康：金蝶國際（00268） 18:47 2022/06/24 【潛力股精選】梁耀康：金蝶國際（00268） 【潛力股精選】梁耀康：阿里巴巴（09988） 17:36 2022/06/23 【潛力股精選】梁耀康：阿里巴巴（09988） 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒（附策略） 2022/06/25 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒（附策略） 【潛力股精選】梁耀康：金蝶國際（00268） 2022/06/24 【潛力股精選】梁耀康：金蝶國際（00268） 【潛力股精選】梁耀康：阿里巴巴（09988） 2022/06/23 【潛力股精選】梁耀康：阿里巴巴（09988） 【潛力股精選】孫運喜：中國中藥（00570） 2022/06/22 【潛力股精選】孫運喜：中國中藥（00570） 【潛力股精選】孫運喜：春立醫療（01858） 2022/06/21 【潛力股精選】孫運喜：春立醫療（01858） H股 A股 增持 減持 收息股 收息產品 收集 撈底股 撈底 博反彈