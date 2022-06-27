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【潛力股精選】梁耀康：特步國際（01368）

股市 18:34 2022/06/27

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體育用品股造好，特步國際 （01368） 收升近半成，股價一度創月內高位，獨立股評人梁耀康睇好體育用品股有望向好、憧憬銷售好轉，加上特步國際電商銷售數字強，走勢上有望突破2月高位，建議投資者可考慮買入，操作策略如何？立即點擊收看／收聽。→【即睇買賣策略】

*港股下半年策略部署：恒指目標+執倉貼士　重溫《開市追揸沽》*

欄名 : 潛力股精選

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