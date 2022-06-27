【宏觀中國】晉達：中國將重回增長軌道　股債具潛力

晉達資產管理發表中國市場展望，晉達表示，隨著中國逐漸對國內及全世界重新開放，全球投資者可以預期中國將重回增長軌道。另外，中國的財政和貨幣政策有別於已發展市場，正在為復甦提供支持。

不過，晉達提醒，風險依舊存在；清零政策可能導致進一步的封鎖措施。此外，經濟體系中較脆弱的部分如房地產及就業數據也都是關注重點。惟穩健的出口表現、基建投資回升以及核心通脹率低於全球，都提供了樂觀的空間。該行預計，最終，中國實現自給自足的目標、內部改革以及經濟升級，都為今年下半年及之後的時間創造有利條件。

嚴選中國股票投資

中國經濟正經歷各種結構性轉變，增長預期將會放緩但更具可持續性。晉達資產管理中國股票投資組合經理馬文暢表示：「越來越多投資者把中國股票視為吸引的長期結構性資產配置領域。」馬文暢指出，科技自給自足、消費增長、能源轉型、持續的改革及經濟重啟的領域具有顯著潛力。

馬文暢相信，抱持長遠觀點有助投資者不受短期因素的干擾，科技板塊就是一例。她進一步表示：「回顧過往的中國股市，科技業並非首個受到監管的行業，而政策始終希望推動健康的增長。」

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將中國在岸債券納入投資組合

晉達資產管理中國固定收益投資組合經理蕭光平相信，盡管大部分宏觀因素如增長、通脹、國際收支平衡及中美關係對固定收益資產而言屬中性，但政策支持提供正面環境。加上，強勁的基本因素、吸引的估值以及穩健的供求形勢，使得在岸人民幣債券成為焦點。與此同時，美元計價的離岸債券的估值對投資者亦具吸引力。

不過，中國固定收益領域確實存在下行風險，例如封鎖措施可能對供應鏈帶來更多影響、削弱信心並導致增長前景下調。然而與全球主要債券市場相比，在岸人民幣債券也提供較高的實際收益率，且過往貨幣及債券價格波動較低。

蕭光平解釋：「中國固定收益的收益率吸引，且具備優質、多元化的特性，因此受到投資者青睞。我們預期在岸人民幣債券的中期表現將優於全球。」

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責任編輯：黃苑筠