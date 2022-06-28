丹麥名牌高中涉欺凌及性侵 王儲長子確認退學

丹麥王儲長子克里斯蒂安王子現年16歲，高中入讀一間丹麥著名寄宿學校。但該校此前被揭存在欺凌及性侵問題，丹麥王室確認，克里斯蒂安已退學，妹妹伊莎貝拉公主年底亦不會入讀。丹麥王儲弗雷德里克王子發表聲明指，希望相關學校未來作出必要改善。

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克里斯蒂安（Prince Christian）於去年8月，入讀丹麥知名的貴族寄宿學校Herlufsholm。今年5月電視台播出一部紀錄片中，講述兩名前學生在校內被體罰及性侵的經歷，4名學生因涉及欺凌等被學校開除。克里斯蒂安未有涉及事件，但紀錄片播出後，丹麥王儲、克里斯蒂安父親弗雷德里克王子（Prince Frederik）隨即表示感到失望。

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弗雷德里克及太太瑪麗（Princess Mary）周日（26日）發表聯合聲明確認，克里斯蒂安已從學校退學，其現年15歲的長女伊莎貝拉（Princess Isabella）亦不會按照原定計劃在年底入讀。

聲明承認，事件牽涉兒童及青少年福祉，理解引來大眾強烈反應的原因。兩人強調，作出重大決定前會了解清楚情況。基於整體狀況及作為王儲長子的特殊地位，暑假期間將會和子女共同決定未來入讀學校。

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弗雷德里克及太太瑪麗指，未來仍有會大量學生在Herlufsholm繼續上學，希望學校能回復平靜，及確保未來做出必要的改變，創造令所有人能健康及感到安全地成長的環境。

Herlufsholm擁有近500年歷史，是當地著名貴族學校，校友中不乏王室成員及政治人物。Herlufsholm在紀錄片播出後，隨即解僱時任校長Mikkel Kjellberg，他當時解釋記錄片中的案件發生在很久以前，校內文化完全不同。

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責任編輯：李俊儀