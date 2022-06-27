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【回歸25周年】前海管理局推9大惠港措施　包括提供落戶租金優惠、人才住房

Hot Talk 18:04 2022/06/27

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前海管理局推9大惠港措施，包括提供落戶租金優惠、人才住房。

香港回歸25周年在即，前海管理局為支持香港融入國家發展大局，在住房、創業、服務、就業、平台、科創、金融、落戶、民生等9大方面推出惠港措施，以增強港人歸屬感、港企獲得感、港機構參與感。

報導稱，前海管理局會從3方面為香港投資者跨境投資提供更大便利。一是做好引資助項，組織開展系列惠企活動，主動對接、輔導港資金融機構；二是做好開放創新，圍繞香港投資者的展業難點優化試點準入環境，縮短辦理時限；三是做好聯合會商，搭建試點企業與管理部門的「對話間」，便利常態化交流。

為支持高端法律服務業在前海集聚，粵港澳聯營律師事務所、港澳律師事務所駐前海合作區代表機構，入駐前海國際仲裁大廈，租金優惠至市場評估租金的30%至50%。粵港澳聯營律師事務所、港澳律師事務所駐前海合作區代表機構落戶前海，獲給予100萬至200萬的落戶支持。

另外，前海管理局推出人才住房400套，為在前海在地在營企事業單位全職工作的香港人才提供人才房。該局又會啟動前海創新創業品牌賽事「前海粵港澳台青年創新創業大賽」，獎金總額超過700萬元人民幣，並推出「前海港澳青年招聘計劃」，發布800個港澳青年工作崗位，組織騰訊、德勤前海、OPPO等逾百家前海企業參與活動。

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米、蒙牛乳業**

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【前海鐵路】陳茂波獨家專訪：前海鐵路部署或涉明日大嶼規劃

 

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