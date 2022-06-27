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【業績｜零售股】優品360：目標每年增20間店　中高端品牌「FoodVille」未有硬性開店指標

股市 17:53 2022/06/27

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優品360控股行政總裁許志群（圖左）及財務總監鄭惠琴（圖右）

優品360 （02360） 截至今年3月底有138間分店，公司希望每年增加至少20間新店。優品360去年9月起開展中高端食品品牌「FoodVille」，現時在香港有三間分店，分別位於康城、青衣、 馬鞍山。優品360行政總裁許志群表示，暫時未有為FoodVille設下硬性開店指標，但主要會考慮在區域性商場及消費力高的地方開店。問及電子消費券，許志群指，消費券對銷售有正面影響，主要集中在首周，但一個月後效果微。

優品360全年賺逾1億，按年增35%，末期息派8港仙，看【下一頁】

考慮推出於內地推網購業務

至於內地市場，許志群指，希望以最低成本拓展，尋找到滿意的盈利模式後，會加快開店步伐，以特許經營模式擴展到其他市場。他又提到，正積極考慮推出網購業務，初步構思配送服務涵蓋分店方圓2至3公里內的顧客，透過微信小程序下單，目標在1至2小時內完成送貨，希望藉此盡快令內地業務營運達到滿意的情況。

全球面對通脹壓力，部分原材料價格急升，集團指，公司嚴謹留意市場價格，會不時優化產品結構、與供應商議價、優化系統及流程，若部分產品加價幅度較大，會尋求替代產品取代，令產品維持具競爭力的價格。

公司自家品牌上財年佔總銷售約16.3%，許志群指，自家品牌有助公司控制成本，毛利亦較高，因為銷售非自家品牌會有附加值。

優品360截至3月底止，收入升21.8%至19.8億元，香港市場收佔比達97%。期內，純利按年升34.8%至1.1億元，撇除政府補貼，純利升1.2倍。

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米、蒙牛乳業**

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