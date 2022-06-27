  • 31°C
香港時間 : 2022627日 (一) 18:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【暑假商機】MegaBox推《小王子》裝置　料人流及營業額按年升2成

商業 17:53 2022/06/27

分享：

分享：

MegaBox與羚邦集團及其代理的《小王子》，將於6月28日至9月4日推出「MegaBox x Le Petit Prince藝遊花園」。（梁偉榮攝）

暑假又到，MegaBox與羚邦集團及其代理的《小王子》，將於6月28日至9月4日推出「MegaBox x Le Petit Prince藝遊花園」。MegaBox高級總監文靜芝表示，是次活動花費了7位數字，亦看好暑假市況。

【健康啤酒】日本麒麟出口零糖啤酒　料在中國、新加坡售4萬箱

她續指，配合即將於8月及10月派發的第2期消費券，預料刺激市民消費意慾，帶動場內人流和商戶營業額，並較去年同期增加約2成。

場內的《小王子》主題，設置5大打卡位，包括「小王子官方授權手稿珍藏藝廊」、「小王子B-612星球」、8呎高的「小王子巨型玫瑰花藝裝置」、「夢想飛翔之旅」及「浪漫玫瑰打卡牆」。同期設有花店「Le Petit Prince x Hahahaflorist」的期間限定店，以及其他市集、藝壚等。

第二季人流和營業額升

隨着鄰近新屋苑落成，文靜芝稱，瞄準這商機，推出了「新居入貨巡禮」優惠，並引入多家新的家品和家居設計公司。她續指，限聚令放寬之後，加上戲院、溜冰場恢復營業，客人在場內逗留的時間較長。

第二季即將完結，她指出，第二季人流、車流、商戶營業額按季上升4成，當中，時裝和運動類別的營業額上升5成，餐飲營業額更增幅逾1倍。

她續指，現時8成已續租，租金也有輕微加幅，約單位數字，新租的商戶租金則增加10%至20%。

政府統計處5月對外商品貿易統計　整體出口貨值按年微跌進口升1.3%

【政府資助】工貿署「BUD專項基金」擴大資助範圍　至科威特及阿聯酋

記者：馬意文

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【父親節優惠】疫情緩和商場看好父親節　搶推寵爸消費優惠
2022/06/08
【父親節優惠】疫情緩和商場看好父親節　搶推寵爸消費優惠
【消費券】與全港8大商場合作　WeChat Pay HK推出「消費祭四重賞」
2022/06/15
【消費券】與全港8大商場合作　WeChat Pay HK推出「消費祭四重賞」
【父親節】新地15大商場人流、生意升2成　戲院成逆市奇葩
2022/06/19
【父親節】新地15大商場人流、生意升2成　戲院成逆市奇葩
【商場翻新】斥資3億港元　新城市廣場建「全方位空間活化計劃」
2022/06/23
【商場翻新】斥資3億港元　新城市廣場建「全方位空間活化計劃」

你可能感興趣

【父親節優惠】疫情緩和商場看好父親節　搶推寵爸消費優惠
17:36 2022/06/08
【父親節優惠】疫情緩和商場看好父親節　搶推寵爸消費優惠
【消費券】與全港8大商場合作　WeChat Pay HK推出「消費祭四重賞」
18:35 2022/06/15
【消費券】與全港8大商場合作　WeChat Pay HK推出「消費祭四重賞」
【父親節】新地15大商場人流、生意升2成　戲院成逆市奇葩
19:53 2022/06/19
【父親節】新地15大商場人流、生意升2成　戲院成逆市奇葩
時裝服飾 家品 運動 家居 商場 電子消費券 營業額 運動 溜冰 MegaBox

下一篇文章

【健康啤酒】日本麒麟出口零糖啤酒　料在中國、新加坡售4萬箱
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【疫市營商】國酒薈尖沙咀新分店開幕　主攻高端收入人群
【疫市營商】國酒薈尖沙咀新分店開幕　主攻高端收入人群
【航空業】歐盟推動「零排放航空聯盟」　迎接碳中和飛機時代
【航空業】歐盟推動「零排放航空聯盟」　迎接碳中和飛機時代
【檢疫酒店】Trip.com開放預訂檢疫酒店　首周末即錄近8萬次用戶瀏覽、3千訂單
【檢疫酒店】Trip.com開放預訂檢疫酒店　首周末即錄近8萬次用戶瀏覽、3千訂單
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【益力多】台灣網友：益力多為何只賣細瓶？　內行透露：不是飲料
【益力多】台灣網友：益力多為何只賣細瓶？　內行透露：不是飲料
【香港經濟】抵港檢疫要求嚴格　香港總商會梁兆基：打擊短期商貿活動
【香港經濟】抵港檢疫要求嚴格　香港總商會梁兆基：打擊短期商貿活動
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款