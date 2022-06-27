【暑假商機】MegaBox推《小王子》裝置　料人流及營業額按年升2成

▲ MegaBox與羚邦集團及其代理的《小王子》，將於6月28日至9月4日推出「MegaBox x Le Petit Prince藝遊花園」。（梁偉榮攝）

暑假又到，MegaBox與羚邦集團及其代理的《小王子》，將於6月28日至9月4日推出「MegaBox x Le Petit Prince藝遊花園」。MegaBox高級總監文靜芝表示，是次活動花費了7位數字，亦看好暑假市況。

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她續指，配合即將於8月及10月派發的第2期消費券，預料刺激市民消費意慾，帶動場內人流和商戶營業額，並較去年同期增加約2成。

場內的《小王子》主題，設置5大打卡位，包括「小王子官方授權手稿珍藏藝廊」、「小王子B-612星球」、8呎高的「小王子巨型玫瑰花藝裝置」、「夢想飛翔之旅」及「浪漫玫瑰打卡牆」。同期設有花店「Le Petit Prince x Hahahaflorist」的期間限定店，以及其他市集、藝壚等。

第二季人流和營業額升

隨着鄰近新屋苑落成，文靜芝稱，瞄準這商機，推出了「新居入貨巡禮」優惠，並引入多家新的家品和家居設計公司。她續指，限聚令放寬之後，加上戲院、溜冰場恢復營業，客人在場內逗留的時間較長。

第二季即將完結，她指出，第二季人流、車流、商戶營業額按季上升4成，當中，時裝和運動類別的營業額上升5成，餐飲營業額更增幅逾1倍。

她續指，現時8成已續租，租金也有輕微加幅，約單位數字，新租的商戶租金則增加10%至20%。

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記者：馬意文