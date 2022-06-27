【ESG】專家把脈下半年ESG投資 看好亞洲股票

▲ 專家為下半年ESG投資把脈，看好亞洲可持續股票。

近期美股由牛轉熊，更備受加息所困擾，令後市甚反覆，遂令環球游資逐漸西去東移。專家為下半年市況把脈，亦較看好偏重亞洲市場的ESG（環境、社會及管冶）基金，且對押注A股的ESG ETF看高一線。

據晨星最新統計，截至5月底止，市面111隻ESG基金及5隻ESG ETF，總資產值為1,304.76億美元（折合逾1.02萬億港元），較去年底1,586.96億美元，驟減逾282.2億美元（或2,201億港元），主要受環球收水及加息潮所累，令今年股債市場劇震。

凱基證券亞洲投資策略部主管温傑回應本報查詢指，ESG基金可分為兩大類，第一類是針對環保能源、或氣候變化等主題基金。第二類是投資不同國家及地區範圍，在選擇股票或債券時，加入ESG的元素作考慮因素。不過，行業基金或主題式產品涉足的行業相對集中，需要緊盯風險因素，只適合作小量的資產配置。至於專攻宏觀投資的綠色基金，則主要視乎專攻的國家或地區的股市表現而定。

温傑續說，下半年較看好亞洲的投資前景，預期專注投資亞洲股市的ESG基金將可看高一線，例如是富達可持續發展亞洲股票基金。

問及油價仍高企，散戶是否值得追買新能源ESG基金。温傑認為，這類資產均可留意，油股或能源基金適合待油價進一下跌時吸納，作策略性部署。而新能源ESG基金，不妨以月供方式，冀捕捉較長線的行業發展機會。

債息難大升 ESG債券基金仍有投資價值

面對眼下全球的加息周期，是否不適合買ESG債券基金？温傑表示，美國10年期國債已升至約3.3厘水平，料再升空間或有限，債券基金可增加利息收入及分散組合風險，仍存在投資價值。要是相關的ESG債券基金側重於企業債券，受加息的影響將更溫和。

此外，温傑提醒，散戶若專揀派息ESG基金，須注意雖有助投資者提高利息收入，惟須小心或賺息蝕價，因此最重要不是聚焦息率高低，而是相關基金的整體投資前景。

另一方面，談及市面的ESG ETF，溫傑較看好短中線的A股表現，建議可留意海通MSCI中國A股ESG ETF （03031） ，買入價為11元，上望目標價12元。這ETF今天（6月27日）暫報11.45元。

另一邊廂，晨星指全球通脹升温，創40多年來新高，令市場今年劇烈震盪。Morningstar基金研究總監Germaine Share表示，Morningstar分析師研究覆蓋的全球股票基金和亞洲股票型基金中，看到價值型基金的回報普遍優於成長型基金。通脹再現，加上央行的相應措施，令全球股市前景充滿挑戰，這與過去10年來支持貨幣寬鬆政策和有利股票市場增長的環境有很大分別。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源