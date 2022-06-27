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【異動股】 傳小米下月5日出新旗艦機 股價追落後狂飆逾12%

股樓投資 17:43 2022/06/27

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憧憬新旗艦手機發布在即可帶動銷售增長，小米集團（01810）股價發力追落後，曾高見13.84元，最多升13.3%，收報13.74元，仍大升12.4%，成交額增至51.9億元，創逾兩個月以來高位，為今日（27日）最強藍籌。

【大行報告】 花旗料2025年新能源車滲透率升至60% 呢隻車股為行業首選【見下頁

    點擊圖片放大
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有報道指，小米將於下月5日發布新旗艦手機小米12 Ultra，具體官宣日期在6月28日左右。報道指，小米12 Ultra將搭載高通驍龍8+ Gen 1處理器，內置4,800mAh電池，支持120W有綫快充和50W無綫快充，並為首款機型附有Leica鏡頭。

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記者：郭秀慧

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