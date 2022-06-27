【手機市場】蘋果成本年首季銷量最大贏家 市佔衝破六成達華為20倍

根據調查公司Counterpoint的調查報告指出，2022年度首季（2022年1~3月）全球高階（售價400美元以上）智慧手機銷售量較去年同期萎縮10%，而蘋果（Apple）iPhone的表現仍然優於整體市場，僅有8%的萎縮。另外，蘋果的市佔率仍衝破六成大關，是主要競爭對手三星的近4倍，而華為的市佔大跌、退居第六位。

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受惠於iPhone 13系列熱銷加持，上季蘋果於高階智慧手機市場的市佔率衝破六成大關到62%，較去年同期揚升5個百分點，穩居龍頭位置，而三星受Galaxy S22系列機種開賣時間較去年S21系列略微延遲影響，市佔率較去年同期萎縮2個百分點至16%居第二位。去年同期以9%市佔率居第三位華為市佔率今年急縮，上季市佔僅3%，排名狂掉至第六位。

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OPPO方面以5%（去年同期為4%）市佔率躍居第三位、小米與去年同期一樣保持4%，站穩第四名，vivo市則以占3%（去年同期為3%）排第五。

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記者：鄭日棱