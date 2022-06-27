  • 30°C
香港時間 : 2022627日 (一) 19:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【手機市場】蘋果成本年首季銷量最大贏家 市佔衝破六成達華為20倍

理財智慧 18:24 2022/06/27

分享：

分享：

根據調查公司Counterpoint的調查報告指出，2022年度首季（2022年1~3月）全球高階（售價400美元以上）智慧手機銷售量較去年同期萎縮10%，而蘋果（Apple）iPhone的表現仍然優於整體市場，僅有8%的萎縮。另外，蘋果的市佔率仍衝破六成大關，是主要競爭對手三星的近4倍，而華為的市佔大跌、退居第六位。

【薪酬調查2022】有人歡喜有人愁？ 53%打工仔平均加薪3.2% 有行業減薪4.8%【下一頁

【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

受惠於iPhone 13系列熱銷加持，上季蘋果於高階智慧手機市場的市佔率衝破六成大關到62%，較去年同期揚升5個百分點，穩居龍頭位置，而三星受Galaxy S22系列機種開賣時間較去年S21系列略微延遲影響，市佔率較去年同期萎縮2個百分點至16%居第二位。去年同期以9%市佔率居第三位華為市佔率今年急縮，上季市佔僅3%，排名狂掉至第六位。

【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

OPPO方面以5%（去年同期為4%）市佔率躍居第三位、小米與去年同期一樣保持4%，站穩第四名，vivo市則以占3%（去年同期為3%）排第五。

【消費優惠】恒隆推跨商場電子抽獎活動 消費每滿300元即可獲一次抽獎機會 獎品包括200萬hello積分、iPhone 13 Pro【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
創新科技及應用 總銷量 iPhone 13 Apple

上一篇文章

【宏觀中國】晉達：中國將重回增長軌道　股債具潛力

下一篇文章

【G7 峰會】G7宣布籌集6000億美元 以投資開發中國家
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國通脹】Bill Ackman︰投資者需認真看待聯儲局 料明年利率將升至5％
【美國通脹】Bill Ackman︰投資者需認真看待聯儲局 料明年利率將升至5％
【書展2022】今屆書展活動一覽 將於下月20至26日舉行 門票下周一發售
【書展2022】今屆書展活動一覽 將於下月20至26日舉行 門票下周一發售
【室內設計】要節省開支又不想隨便裝修？ 獨居女用30萬「輕裝修」 變446呎精緻家居
【室內設計】要節省開支又不想隨便裝修？ 獨居女用30萬「輕裝修」 變446呎精緻家居
【定存優惠】中小型銀行齊增定存利率搶客 存放50萬元年利率最高達2.8% 1年穩袋利息14000元
【定存優惠】中小型銀行齊增定存利率搶客 存放50萬元年利率最高達2.8% 1年穩袋利息14000元
【國際油價】油價回落 能源專家指出兩大主因
【國際油價】油價回落 能源專家指出兩大主因
【藥明生物】商業化生產項目倍增 藥明生物逢低入
【藥明生物】商業化生產項目倍增 藥明生物逢低入
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款