【G7峰會】料設俄油價格上限 削俄戰爭機器緩經濟衝擊

七國集團（G7）領袖會議於周一（27日）繼續，預料會加入更多國家領袖參與，商討如何就設定俄羅斯石油價格上限達成共識，希望削弱俄國的戰爭機器，同時緩解高油價帶來的經濟衝擊。據悉，除石油以外，G7亦可能針對俄羅斯天然氣設限。

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G7會議周一將有印度﹑阿根廷﹑南非及印尼等國領袖加入，共同商討為俄羅斯石油價格設立上限。德國高層官員表示，各國正密切討論如何實行價格上限，西方國家與日本的制裁如何利用制裁配合。官員指雖然各方暫時未達共識，但商討向正確方向發展。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）表示，G7成員國雖憂慮現今各自面臨的危機，但他相信G7最終決定會展示出團結及決心。

歐洲提出的俄油價格上限方案不止限制運輸，亦限制能讓俄油運往全球的保險服務。只有在價格上限合乎入口國要求時，俄油運輸才可以獲接受投保。類似限制亦適用於運送俄油需要使用的美國金融服務。

朔爾茨強調全球需要配合方案，同時亦要歐盟修改俄羅斯原油運輸的投保禁令，即需要歐盟全體27成員國一致同意。歐盟早於5月已宣布，將分階段對俄羅斯石油實施海上禁運，暫時允許繼續經管道運輸原油。美國亦已對俄油實施禁運，英國計劃在年底時全面擺脫俄油。

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英國衛報引述消息人士報稱，意大利總理德拉吉（Mario Draghi）在周日（26日）開幕會議上提出石油及天然氣雙軌價格上限方案，獲法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）支持。德拉吉表明，必須實行俄油價格上限，減少流入俄羅斯的金流及協助處理通脹源頭之一。

衛報指出，G7認為經管道運輸至歐洲的俄羅斯天然氣無法在短期內找到接手買家，只要歐盟成員國一致拒絕支付超過上限價格購買，俄羅斯或會被迫就範，接受歐盟的出價。不過，液態天然氣或獲豁免。

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責任編輯：吳漢培

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