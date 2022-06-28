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【G7峰會】各國同意俄油設價格上限 但未有細節（第二版）

環球政治 19:20 2022/06/28

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七國集團（G7）一連兩日領袖會議結束，會後聯合聲明指出，將會探討進一步行動，限制俄羅斯透過出售石油取得戰爭資金，但未有披露細節，包括如何對俄羅斯石油設定上限價格，未來數周將會繼續評估。

G7領袖強調各國會團結一致，長期支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵。各國同意禁止俄羅斯黃金入口，並撥款45億美元，加強支援因烏克蘭穀物未能出口，導致糧食短缺的47個國家。

（第二版更新會後聲明）

【G7峰會】4國先禁俄黃金進口 俄油價料設上限 【下一頁】

G7會議周一有印度、阿根廷、南非及印尼等國領袖加入，共同商討為俄羅斯石油價格設立上限。德國高層官員表示，各國正密切討論如何實行價格上限，西方國家與日本的制裁如何利用制裁配合。官員指雖然各方暫時未達共識，但商討向正確方向發展。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）表示，G7成員國雖憂慮現今各自面臨的危機，但他相信G7最終決定會展示出團結及決心。

歐洲提出的俄油價格上限方案不止限制運輸，亦限制能讓俄油運往全球的保險服務。只有在價格上限合乎入口國要求時，俄油運輸才可以獲接受投保。類似限制亦適用於運送俄油需要使用的美國金融服務。

朔爾茨強調全球需要配合方案，亦要歐盟修改俄羅斯原油運輸的投保禁令，即需要歐盟全體27成員國一致同意。歐盟5月宣布，將分階段對俄羅斯石油實施海上禁運，暫時允許繼續經管道運輸原油。美國亦已對俄油實施禁運，英國計劃在年底時全面擺脫俄油。

【G7峰會】合照戲稱要模仿普京除衫 加拿大總理：「要騎馬」 【下一頁】

英國《衛報》引述消息人士報稱，意大利總理德拉吉（Mario Draghi）周日（26日）於開幕會議上提出石油及天然氣雙軌價格上限方案，獲法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）支持。德拉吉表明，必須實行俄油價格上限，減少流入俄羅斯的金流及協助處理通脹源頭之一。

《衛報》指出，G7認為經管道運輸至歐洲的俄羅斯天然氣無法在短期內找到接手買家，只要歐盟成員國一致拒絕支付超過上限價格購買，俄羅斯或會被迫就範，接受歐盟的出價。不過，液態天然氣或獲豁免。

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責任編輯：吳漢培

https://dynamic.hket.com/article/71f3

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