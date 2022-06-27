  • 30°C
香港時間 : 2022627日 (一) 19:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【薪酬調查2022】本港53%打工仔獲加薪1.8% 但扣除通脹後實質薪金 與去年同期大致相同

理財智慧 15:26 2022/06/27

分享：

分享：

全球通脹率高居不下，僱員薪酬雖獲調升，不過升幅能追上通脹嗎？根據政府統計處今日（27日）公布的數字，在統計調查中包括的所有選定行業主類，以名義工資指數計算，2022年3月的平均工資率較上年同期上升1.8%，但扣除通脹後實質薪金，與去年同期大致相同。       

數據反映，今年3月，薪金總額統計方面，在統計調查中包括的所有行業主類，今年第一季的就業人士名義平均薪金指數較上年同期上升0.8。扣除以綜合消費物價指數計算的消費物價變動的因素後，今年第一季的就業人士實質平均薪金較上年同期下跌0.7%。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

工資率包括基本工資及其他經常性及保證發放的津貼及花紅。薪金總額除包括工資率的組成部分外，還包括發放給員工的其他非經常性薪酬開支，例如非固定發放的花紅和超時工作津貼。因此，薪金總額統計數字的按季變動，會受實際工作時數及支付花紅和補薪的時間所影響，而出現較大變動。

名義工資指數方面，在今年3月，大部分包括在統計調查中的行業主類均錄得按年升幅，由1.6%至3.0%不等。但運輸業和個人服務業則分別錄得0.2%和1.0%的按年跌幅。實質工資指數方面，在今年3月，進出口貿易、批發及零售業、運輸業、住宿及膳食服務活動業和個人服務業錄得介乎0.1%至2.7%不等的按年跌幅。然而，製造業與上年同期比較維持大致不變，而其他在統計調查中包括的行業主類則錄得介乎0.7%至1.2%不等的按年升幅。

就業人士名義平均薪金指數方面，在今年第一季，除零售業、住宿及膳食服務活動業和社會及個人服務業錄得介乎0.2%至0.7%不等的按年跌幅外，其他在統計調查中包括的行業主類均錄得介乎0.1%至2.3%不等的按年升幅。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

實質平均薪金指數方面，在今年第一季，在統計調查中包括的各個行業主類所錄得的按年變動不一。當中，製造業、進出口貿易及批發業、零售業、運輸、倉庫、郵政及速遞服務業、住宿及膳食服務活動業和社會及個人服務業錄得介乎1.3%至2.2%不等的按年跌幅。其他在統計調查中包括的行業主類則錄得介乎0.4%至0.8%不等的按年升幅。政府發言人表示，所有選定行業的平均工資率以名義計算在今年3月按年上升1.8%，升幅與去年12月相同。扣除通脹後，實質平均工資率按年幾乎沒有變動。

就業人士平均薪金（包括基本工資、非固定性花紅及其他非經常性發放款項）於今年第一季以名義計算的按年升幅減慢至0.8%。由於業務受到本地第五波疫情嚴重干擾，與消費相關行業（即住宿及膳食服務活動業和零售業）的就業人士名義平均薪金轉為輕微下跌，社會及個人服務業的就業人士名義平均薪金跌幅也略為擴大。另一方面，其他行業的就業人士名義平均薪金錄得輕微至溫和升幅，但當中有些行業的升幅（如運輸、倉庫、郵政及速遞服務業和製造業）是由於低比較基數所致。

政府發言人補充，最新數字只反映截至今年3月的情況，尚未反映較近期本地經濟活動隨着本地疫情緩和及社交距離措施逐步放寬而恢復的影響。只要本地疫情維持受控，本地經濟活動以致勞工市場情況在今年餘下時間應會繼續改善，政府推出的各項支援措施亦將起支持作用。社會各界必須與政府齊心合力控制疫情。同時，政府會繼續密切留意有關發展。

【2022消費券】8月7日分期派消費券　最早10月才收齊5000元　「轉會」市民可由本月23日起一個月內登記【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

 

 

 

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
花紅 就業 綜合消費物價指數 板塊 政府統計處 運輸 零售 行業 工作時數 香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國通脹】Bill Ackman︰投資者需認真看待聯儲局 料明年利率將升至5％
【美國通脹】Bill Ackman︰投資者需認真看待聯儲局 料明年利率將升至5％
【書展2022】今屆書展活動一覽 將於下月20至26日舉行 門票下周一發售
【書展2022】今屆書展活動一覽 將於下月20至26日舉行 門票下周一發售
【室內設計】要節省開支又不想隨便裝修？ 獨居女用30萬「輕裝修」 變446呎精緻家居
【室內設計】要節省開支又不想隨便裝修？ 獨居女用30萬「輕裝修」 變446呎精緻家居
【定存優惠】中小型銀行齊增定存利率搶客 存放50萬元年利率最高達2.8% 1年穩袋利息14000元
【定存優惠】中小型銀行齊增定存利率搶客 存放50萬元年利率最高達2.8% 1年穩袋利息14000元
【國際油價】油價回落 能源專家指出兩大主因
【國際油價】油價回落 能源專家指出兩大主因
【藥明生物】商業化生產項目倍增 藥明生物逢低入
【藥明生物】商業化生產項目倍增 藥明生物逢低入
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款