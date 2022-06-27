【薪酬調查2022】本港53%打工仔獲加薪1.8% 但扣除通脹後實質薪金 與去年同期大致相同

全球通脹率高居不下，僱員薪酬雖獲調升，不過升幅能追上通脹嗎？根據政府統計處今日（27日）公布的數字，在統計調查中包括的所有選定行業主類，以名義工資指數計算，2022年3月的平均工資率較上年同期上升1.8%，但扣除通脹後實質薪金，與去年同期大致相同。

數據反映，今年3月，薪金總額統計方面，在統計調查中包括的所有行業主類，今年第一季的就業人士名義平均薪金指數較上年同期上升0.8。扣除以綜合消費物價指數計算的消費物價變動的因素後，今年第一季的就業人士實質平均薪金較上年同期下跌0.7%。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

工資率包括基本工資及其他經常性及保證發放的津貼及花紅。薪金總額除包括工資率的組成部分外，還包括發放給員工的其他非經常性薪酬開支，例如非固定發放的花紅和超時工作津貼。因此，薪金總額統計數字的按季變動，會受實際工作時數及支付花紅和補薪的時間所影響，而出現較大變動。

名義工資指數方面，在今年3月，大部分包括在統計調查中的行業主類均錄得按年升幅，由1.6%至3.0%不等。但運輸業和個人服務業則分別錄得0.2%和1.0%的按年跌幅。實質工資指數方面，在今年3月，進出口貿易、批發及零售業、運輸業、住宿及膳食服務活動業和個人服務業錄得介乎0.1%至2.7%不等的按年跌幅。然而，製造業與上年同期比較維持大致不變，而其他在統計調查中包括的行業主類則錄得介乎0.7%至1.2%不等的按年升幅。

就業人士名義平均薪金指數方面，在今年第一季，除零售業、住宿及膳食服務活動業和社會及個人服務業錄得介乎0.2%至0.7%不等的按年跌幅外，其他在統計調查中包括的行業主類均錄得介乎0.1%至2.3%不等的按年升幅。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

實質平均薪金指數方面，在今年第一季，在統計調查中包括的各個行業主類所錄得的按年變動不一。當中，製造業、進出口貿易及批發業、零售業、運輸、倉庫、郵政及速遞服務業、住宿及膳食服務活動業和社會及個人服務業錄得介乎1.3%至2.2%不等的按年跌幅。其他在統計調查中包括的行業主類則錄得介乎0.4%至0.8%不等的按年升幅。政府發言人表示，所有選定行業的平均工資率以名義計算在今年3月按年上升1.8%，升幅與去年12月相同。扣除通脹後，實質平均工資率按年幾乎沒有變動。

就業人士平均薪金（包括基本工資、非固定性花紅及其他非經常性發放款項）於今年第一季以名義計算的按年升幅減慢至0.8%。由於業務受到本地第五波疫情嚴重干擾，與消費相關行業（即住宿及膳食服務活動業和零售業）的就業人士名義平均薪金轉為輕微下跌，社會及個人服務業的就業人士名義平均薪金跌幅也略為擴大。另一方面，其他行業的就業人士名義平均薪金錄得輕微至溫和升幅，但當中有些行業的升幅（如運輸、倉庫、郵政及速遞服務業和製造業）是由於低比較基數所致。

政府發言人補充，最新數字只反映截至今年3月的情況，尚未反映較近期本地經濟活動隨着本地疫情緩和及社交距離措施逐步放寬而恢復的影響。只要本地疫情維持受控，本地經濟活動以致勞工市場情況在今年餘下時間應會繼續改善，政府推出的各項支援措施亦將起支持作用。社會各界必須與政府齊心合力控制疫情。同時，政府會繼續密切留意有關發展。

【2022消費券】8月7日分期派消費券 最早10月才收齊5000元 「轉會」市民可由本月23日起一個月內登記【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩