【業績｜零售股】歐舒丹彈高13%　純利升逾57%至破紀錄2.4億歐元　派息率增至四成、末期息0.55港元　料今年營收增至少15%（第二版）

▲ 【業績｜零售股】歐舒丹上財年純利升逾57%至破紀錄2.4億歐元 派息率增至四成、末期息0.55港元 料今年營收增至少15%（第二版）

L’Occitane歐舒丹 （00973） 公佈截至今年3月底止全年業績，純利2.42億歐元，按年大增57.5%兼創紀錄高位；經營溢利3.1億歐元，按年增43.3%；期內銷售額17.81億歐元，按匯報匯率計按年增加15.8%。績佳下董事會建議將派息率由35%增至40%，即末期股息每股0.06585歐元，相當於約0.55港元，按年多派78.6%。

歐舒丹現彈高13%，報27.3元，創四個月高。

L’Occitane指，創紀錄的業績來自核心品牌L’Occitane en Provence的強勁營運表現，以及集團其他品牌，尤其是ELEMIS的發展。

L’Occitane歐舒丹副主席兼行政總裁André Hoffmann預計，今財年銷售額可突破20億歐元，按年增長15%至16%，經營溢利率達16%水平，強調仍然屬於健康水平。L’Occitane歐舒丹上財年經營溢利率達17.3%，今年指引經營溢利率目標回落，投資者關係總監賴沛欣解釋，去年錄得一次性項目，而且公司加大部分新加入品牌的投資。

中國市場4、5月遇逆風 但6月反彈強勁

問及首財季（即4月至6月）表現，Hoffmann表示，4月及5月英國及美國銷售表現仍然不錯，美國實體銷售造好，但近期英國線上銷售比較具挑戰。Hoffmann提到，中國市場在4月及5月遇上挑戰，疫情封城措施尤其衝擊電子商務，其上海倉庫營運受到影響，但6月反彈強勁，預計今財年仍可以錄得雙位數增長。

近年L’Occitane歐舒丹積極收購擴充品牌，Hoffmann表示，集團有意繼續進行更多併購拓展業務，但未有硬性設下品牌數量目標，強調希望尋找互補優勢、年銷售額不少於1億歐元、具實力管理團隊等品牌。

今財年全球大部分營運市場將加價2%至6%

對於香港零售下半年展望，Hoffmann表示，難以預測市場走勢，但提到如果香港開放出入境限制，或有助改善本港消費氣氛。Hoffmann表示，原材料，物流成本等上漲，今財年全球大部分營運市場將加價2%至6%，部分地區已經生效。

按地區劃分，中國市場期內收入3.28億歐元，佔比18.4%，仍是集團期內銷售比重最高地區。反觀2021財年，集團來自中國市場收入2.64億歐元，佔比17.1%。

至於本港市場，收入貢獻按年增加25.7%，至11.89億歐元，佔集團收入比重6.7%。集團指強勁增長主要由於大中華地區客戶的旅遊零售銷售，以及香港網上合作夥伴業務的發展。與2020財年即COVID-19前相比，2022財年的旅遊零售銷售額錄得十數百分比增長。然而，2022財年第四季COVID-19再次爆發，導致新一輪限制措施，2022財年香港零售銷售錄得低單位數跌幅。

集團零售地點總數按年減少20個或0.6%，至今年3月底止的3,068個，自營零售店數量按年淨減少33間或2.2%，至1490間。

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米、蒙牛乳業**

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