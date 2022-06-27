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英國刑事法大律師罷工要求加薪25% 促增法援預算

環球社會熱點 17:30 2022/06/27

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英格蘭與威爾士兩地的刑事法大律師不滿政府的法律援助預算不足，周一（27日）起罷工要求政府為刑事法大律師加薪25%，以應對行業人才因收入大減轉行的危機。

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發起罷工的英國刑事法大律師公會（CBA）指，刑事法大律師過去20年的收入大減近3成，而執業頭3年的每年平均淨收入為1.22萬英鎊（約11.8萬港元），導致約22%的初級刑事法大律師自2016年以來轉行。

CBA不滿政府長年削減法援預算，指15%的加薪幅度不足以彌補多年來的損失，要求政府起碼加薪25%。

刑事法大律師的罷工行動持續約4周，本周於周一及周二罷工，其後每周增加一日罷工，直至最後一周會於7月18日至22日連續罷工5日。皇室法院目前積壓約58,271宗案件，罷工行動料將令案件繼續堆積如山。

英國廣播公司（BBC）指，刑事法大律師打法援案的時薪低於20英鎊，而事務律師工作13小時的薪金約為250英鎊。而當地水電工平均日薪也有接近350英鎊。

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部分大律師表示考慮到準備案件所需時間，他們的時薪實際上可能低於最低工資。而私人執業的商業律師年薪也有10萬英鎊，不少刑事法大律師考慮到薪金低於其他職業領域的同行，或會轉至另一職業領域。

英國政府則表明失望，指CBA決定罷工根本無必要。政府指如果CBA接納加薪15%的方案，一名普通刑事法大律師的年薪料可增加7,000英鎊（約6.8萬港元）。

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責任編輯：鄭錦玲

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