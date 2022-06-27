【網絡安全】無法掃描檔案　30款防毒軟件突遭Adobe封鎖

▲ 據Minerva Labs發表最新安全報告指出，多達30款防毒軟件被Adobe封鎖，但只有微軟 Windows Defender並未被入列在該名單內。

PDF檔案於全球的普及性與使用率頗高，但最近有資訊安全公司Minerva Labs的報告顯示，Adobe旗下用於載入PDF檔案的Acrobat Reader閱讀檢視器軟件工具，近期正試圖阻擋多達30款主流防毒軟件的安全掃描偵測。其中，大部份為知名的防毒軟件，包括ESET、McAfee、卡巴斯基等，均在禁止掃描的名單上。

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據Minerva Labs發表最新安全報告指出，多達30款防毒軟件被Adobe封鎖，但只有微軟 Windows Defender並未被入列在該名單內。由於PDF檔案於全球的普及性與使用率頗高，一旦無法透過防毒軟件的掃描偵測，將會為全球電腦用戶帶來安全漏洞的潛在風險。若黑客趁機散播帶有惡意攻擊病毒的PDF檔案，很可能會造成嚴重的災難性損失。

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防毒軟件不相容成主因

Adobe向Minerva Labs回覆指，由於Adobe Acrobat閱讀器所使用基於Chromium引擎開源的嵌入式框架（CEF），與多間安全防毒軟件不相容，可能導致穩定性的問題，在尚未解決該問題的前提下，目前只能暫時採取阻擋部份防毒軟件的做法。與此同時，Adobe也正與安全供應商展開合作，以盡快解決軟件不相容的問題，待解決方案出爐後，被封鎖的防毒軟件將能正常使用。

據Minerva Labs公佈遭Adobe封鎖的30款防毒軟件如下：

Trend Micro

BitDefender

AVAST

F-Secure

McAfee

360 Security

Citrix

Symantec

Morphisec

Malwarebytes

Checkpoint

Ahnlab

Cylance

Sophos

CyberArk

Citrix

BullGuard

Panda Security

Fortinet

Emsisoft

ESET

K7 TotalSecurity

Kaspersky

AVG

CMC Internet Security

Samsung Smart Security ESCORT

Moon Secure

NOD32

PC Matic

SentryBay

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責任編輯：廖淑瑩

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