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【網絡安全】無法掃描檔案　30款防毒軟件突遭Adobe封鎖

科技 19:15 2022/06/27

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據Minerva Labs發表最新安全報告指出，多達30款防毒軟件被Adobe封鎖，但只有微軟 Windows Defender並未被入列在該名單內。

PDF檔案於全球的普及性與使用率頗高，但最近有資訊安全公司Minerva Labs的報告顯示，Adobe旗下用於載入PDF檔案的Acrobat Reader閱讀檢視器軟件工具，近期正試圖阻擋多達30款主流防毒軟件的安全掃描偵測。其中，大部份為知名的防毒軟件，包括ESET、McAfee、卡巴斯基等，均在禁止掃描的名單上。

【Windows】微軟發出最新通知 一款Windows系統明年起全面淘汰

據Minerva Labs發表最新安全報告指出，多達30款防毒軟件被Adobe封鎖，但只有微軟 Windows Defender並未被入列在該名單內。由於PDF檔案於全球的普及性與使用率頗高，一旦無法透過防毒軟件的掃描偵測，將會為全球電腦用戶帶來安全漏洞的潛在風險。若黑客趁機散播帶有惡意攻擊病毒的PDF檔案，很可能會造成嚴重的災難性損失。

【網絡安全】旅行網絡犯罪興起 黑客盜竊里數獎勵積分

防毒軟件不相容成主因

Adobe向Minerva Labs回覆指，由於Adobe Acrobat閱讀器所使用基於Chromium引擎開源的嵌入式框架（CEF），與多間安全防毒軟件不相容，可能導致穩定性的問題，在尚未解決該問題的前提下，目前只能暫時採取阻擋部份防毒軟件的做法。與此同時，Adobe也正與安全供應商展開合作，以盡快解決軟件不相容的問題，待解決方案出爐後，被封鎖的防毒軟件將能正常使用。

據Minerva Labs公佈遭Adobe封鎖的30款防毒軟件如下：

  • Trend Micro
  • BitDefender
  • AVAST
  • F-Secure
  • McAfee
  • 360 Security
  • Citrix
  • Symantec
  • Morphisec
  • Malwarebytes
  • Checkpoint
  • Ahnlab
  • Cylance
  • Sophos
  • CyberArk
  • Citrix
  • BullGuard
  • Panda Security
  • Fortinet
  • Emsisoft
  • ESET
  • K7 TotalSecurity
  • Kaspersky
  • AVG
  • CMC Internet Security
  • Samsung Smart Security ESCORT
  • Moon Secure
  • NOD32
  • PC Matic
  • SentryBay

【網絡攻擊】伊朗發起網絡釣魚攻擊 以色列高官成主要目標

責任編輯：廖淑瑩

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