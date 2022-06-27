【網絡安全】無法掃描檔案　30款防毒軟件突遭Adobe封鎖

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PDF檔案於全球的普及性與使用率頗高，但最近有資訊安全公司Minerva Labs的報告顯示，Adobe旗下用於載入PDF檔案的Acrobat Reader閱讀檢視器軟件工具，近期正試圖阻擋多達30款主流防毒軟件的安全掃描偵測。其中，大部份為知名的防毒軟件，包括ESET、McAfee、卡巴斯基等，均在禁止掃描的名單上。
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據Minerva Labs發表最新安全報告指出，多達30款防毒軟件被Adobe封鎖，但只有微軟 Windows Defender並未被入列在該名單內。由於PDF檔案於全球的普及性與使用率頗高，一旦無法透過防毒軟件的掃描偵測，將會為全球電腦用戶帶來安全漏洞的潛在風險。若黑客趁機散播帶有惡意攻擊病毒的PDF檔案，很可能會造成嚴重的災難性損失。
防毒軟件不相容成主因
Adobe向Minerva Labs回覆指，由於Adobe Acrobat閱讀器所使用基於Chromium引擎開源的嵌入式框架（CEF），與多間安全防毒軟件不相容，可能導致穩定性的問題，在尚未解決該問題的前提下，目前只能暫時採取阻擋部份防毒軟件的做法。與此同時，Adobe也正與安全供應商展開合作，以盡快解決軟件不相容的問題，待解決方案出爐後，被封鎖的防毒軟件將能正常使用。
據Minerva Labs公佈遭Adobe封鎖的30款防毒軟件如下：
責任編輯：廖淑瑩
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