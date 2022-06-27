▲ 【滙豐HSBC】滙豐新推中小企流動開戶方案 合資格商戶開通PayMe免開戶費兼可抽獎

滙豐公布，推出全新中小企流動開戶方案，商業客戶可全程在「香港滙豐Business Express」流動應用程式開立商業綜合戶口，並完成身份認證。滙豐表示，使用Business Express遙距開戶，最快3個交易日可開立戶口，而合資格商戶同時開立PayMe for Business，可獲免開戶費用並參與抽獎。

滙豐表示，開戶過程中，用戶只須完成4個步驟，分別是：填寫公司資料、上載香港身份證或其他身份證明文件，並進行自拍，以完成身份認證、註冊商務網上理財及啟動流動保安編碼、完成電子簽署。

滙豐表示，中小企可以於應用程式內付款、繳付賬單，查閱匯出款項及戶口的實時狀況，提升營運效率。滙豐已推出手機入票服務，方便中小企遙距存入支票。

滙豐續指，從即日至11月30日，首次開立商業綜合戶口並完成註冊 PayMe for Business 的客戶，並在註冊起60日在 PayMe for Business完成600元交易，開戶費用可獲全數回贈。在8月31日前開戶，可參加抽獎，獎品多達260份，包括iPad Air及酒店禮券。

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