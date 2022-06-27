  • 31°C
香港時間 : 2022627日 (一) 18:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【滙豐HSBC】滙豐新推中小企流動開戶方案　合資格商戶開通PayMe免開戶費兼可抽獎

Hot Talk 17:01 2022/06/27

分享：

分享：

【滙豐HSBC】滙豐新推中小企流動開戶方案　合資格商戶開通PayMe免開戶費兼可抽獎

滙豐公布，推出全新中小企流動開戶方案，商業客戶可全程在「香港滙豐Business Express」流動應用程式開立商業綜合戶口，並完成身份認證。滙豐表示，使用Business Express遙距開戶，最快3個交易日可開立戶口，而合資格商戶同時開立PayMe for Business，可獲免開戶費用並參與抽獎。

滙豐表示，開戶過程中，用戶只須完成4個步驟，分別是：填寫公司資料、上載香港身份證或其他身份證明文件，並進行自拍，以完成身份認證、註冊商務網上理財及啟動流動保安編碼、完成電子簽署。

滙豐表示，中小企可以於應用程式內付款、繳付賬單，查閱匯出款項及戶口的實時狀況，提升營運效率。滙豐已推出手機入票服務，方便中小企遙距存入支票。

滙豐續指，從即日至11月30日，首次開立商業綜合戶口並完成註冊 PayMe for Business 的客戶，並在註冊起60日在 PayMe for Business完成600元交易，開戶費用可獲全數回贈。在8月31日前開戶，可參加抽獎，獎品多達260份，包括iPad Air及酒店禮券。

【開市追揸沽】港股下半年策略部署 恒指目標+執倉貼士

相關文章：

【HSBC滙豐】滙豐推大灣區企業貿易通　企業在區內貿易融資額度可同日調配

【HSBC滙豐】廖宜建：全球化不會改變　滙豐全球網絡較以往重要

開啟hket App，閱讀全文
網上理財 PayMe 滙豐控股（00005）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【開市9點半】信義光能料中期純利倒退至少33%　理想汽車新車72小時錄逾3萬輛訂單
【開市9點半】信義光能料中期純利倒退至少33%　理想汽車新車72小時錄逾3萬輛訂單
【何猷龍旗下】香港仔飲食：珍寶海鮮舫過去9年累計營運虧損逾1億元　強調已盡力保存及救援
【何猷龍旗下】香港仔飲食：珍寶海鮮舫過去9年累計營運虧損逾1億元　強調已盡力保存及救援
【騰訊700】南非大股東Naspers反口3年不沽承諾　擬「無上限」出售騰訊持股、騰訊倒跌2%
【騰訊700】南非大股東Naspers反口3年不沽承諾　擬「無上限」出售騰訊持股、騰訊倒跌2%
【億萬富翁】中國神秘女富豪「一炮過」付6.6億買歐洲超級豪宅　內媒抽絲剝繭料與這位科網富豪有關？
【億萬富翁】中國神秘女富豪「一炮過」付6.6億買歐洲超級豪宅　內媒抽絲剝繭料與這位科網富豪有關？
【加密貨幣】高盛據報向投資者募集20億美元　擬在Celsius破產時低價收購資產
【加密貨幣】高盛據報向投資者募集20億美元　擬在Celsius破產時低價收購資產
【港股收市】恒指收市升510點　騰訊預告遭大股東減持轉挫近2%失400關　手機股熱炒
【港股收市】恒指收市升510點　騰訊預告遭大股東減持轉挫近2%失400關　手機股熱炒
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款