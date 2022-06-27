  • 31°C
香港時間 : 2022627日 (一) 18:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國生活成本高企 逾3成人今年曾拒出席婚禮

環球社會熱點 17:33 2022/06/27

分享：

分享：

英國受通脹持續等因素影響，近期生活成本大增。有研究發現，英國民眾受生活成本持續高企影響，近三分之一人拒絕出席婚禮或相關的派對。研究同時發現，當地現時出席一個婚禮平均花費為567英鎊（約5,479港元），當中住宿開支佔最多。

英國上月通脹按年升9.1% 創40年來最高水平 【下一頁】

分析機構Experian訪問1,000名英國成年人， 當中24%受訪者表示，未能承擔出席所有被邀請婚禮的開銷，31%人士承認，最少拒絕1個婚禮或婚前派對。調查同樣發現，現時出席一個婚禮平均開銷為567英鎊，當中住宿佔最大開支，達116英鎊（約1,121港元）。

為削減開支，部分受訪者指會選擇捱夜，或只會出席無需過夜的婚禮。亦有受訪者選擇減少日常消費，如減少外出就餐次數等，令他們可以出席婚禮。另一熱門慳錢做法則是自製禮物，而非購買禮物送給新婚夫婦。

英國連鎖超市不敵通脹齊加價 邊間買日用品最平？ 【下一頁】

調查同時指出，不少受訪者對現時新婚夫婦搞婚禮的成本感到同情，57%人認為英國社會現時更能接受賓客自費享用婚禮的酒水及食物。更有52%受訪者認同，新婚夫婦需提供免費酒水觀念十分不公平，社會普遍亦給予太大壓力。

調查亦發現，26%人士計劃利用信用卡分擔出席婚禮活動成本。Experian消費者事務主任James Jones表示，隨著生活成本日益增加，很多被邀請出席婚禮人士會仔細思考開銷，呼籲民眾切勿過度消費。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英國王室】被揭收卡塔爾前首相近2500萬 查理斯否認有不法行為
今日
【英國王室】被揭收卡塔爾前首相近2500萬 查理斯否認有不法行為
不滿美國禁女性墮胎 英國音樂節響徹粗口聲
今日
不滿美國禁女性墮胎 英國音樂節響徹粗口聲
【G7峰會】合照戲稱要模仿普京除衫 加拿大總理：「要騎馬」
今日
【G7峰會】合照戲稱要模仿普京除衫 加拿大總理：「要騎馬」
英警暴力拘14歲黑人少年 跪腳鎖手扣先發現拉錯人（有片）
今日
英警暴力拘14歲黑人少年 跪腳鎖手扣先發現拉錯人（有片）
朗尼棄87萬周薪辭任領隊 留時間陪老婆同4個仔
今日
朗尼棄87萬周薪辭任領隊 留時間陪老婆同4個仔

你可能感興趣

【英國王室】被揭收卡塔爾前首相近2500萬 查理斯否認有不法行為
今日 15:55
【英國王室】被揭收卡塔爾前首相近2500萬 查理斯否認有不法行為
不滿美國禁女性墮胎 英國音樂節響徹粗口聲
今日 12:31
不滿美國禁女性墮胎 英國音樂節響徹粗口聲
【G7峰會】合照戲稱要模仿普京除衫 加拿大總理：「要騎馬」
今日 11:27
【G7峰會】合照戲稱要模仿普京除衫 加拿大總理：「要騎馬」
網絡熱話 經濟 經濟現象 通脹 英國

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】普京開戰後首外訪 基輔住宅大樓被炸釀死傷（不斷更新）

下一篇文章

英國刑事法大律師罷工要求加薪25% 促增法援預算
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】俄重磅退役將軍傳出戰 日飲1升伏特加
【烏克蘭戰爭】俄重磅退役將軍傳出戰 日飲1升伏特加
【烏克蘭戰爭】普京開戰後首外訪 基輔住宅大樓被炸釀死傷（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】普京開戰後首外訪 基輔住宅大樓被炸釀死傷（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基認失北頓涅茨克 市長指俄軍已全面控制
【烏克蘭戰爭】澤連斯基認失北頓涅茨克 市長指俄軍已全面控制
【G7峰會】4國先禁俄黃金進口 俄油價料設上限
【G7峰會】4國先禁俄黃金進口 俄油價料設上限
英國新移民倫敦問路遭拒 被兩西裝男街頭暴打（有片）
英國新移民倫敦問路遭拒 被兩西裝男街頭暴打（有片）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月27日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月27日 時間18:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款