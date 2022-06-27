英國生活成本高企 逾3成人今年曾拒出席婚禮

英國受通脹持續等因素影響，近期生活成本大增。有研究發現，英國民眾受生活成本持續高企影響，近三分之一人拒絕出席婚禮或相關的派對。研究同時發現，當地現時出席一個婚禮平均花費為567英鎊（約5,479港元），當中住宿開支佔最多。

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分析機構Experian訪問1,000名英國成年人， 當中24%受訪者表示，未能承擔出席所有被邀請婚禮的開銷，31%人士承認，最少拒絕1個婚禮或婚前派對。調查同樣發現，現時出席一個婚禮平均開銷為567英鎊，當中住宿佔最大開支，達116英鎊（約1,121港元）。

為削減開支，部分受訪者指會選擇捱夜，或只會出席無需過夜的婚禮。亦有受訪者選擇減少日常消費，如減少外出就餐次數等，令他們可以出席婚禮。另一熱門慳錢做法則是自製禮物，而非購買禮物送給新婚夫婦。

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調查同時指出，不少受訪者對現時新婚夫婦搞婚禮的成本感到同情，57%人認為英國社會現時更能接受賓客自費享用婚禮的酒水及食物。更有52%受訪者認同，新婚夫婦需提供免費酒水觀念十分不公平，社會普遍亦給予太大壓力。

調查亦發現，26%人士計劃利用信用卡分擔出席婚禮活動成本。Experian消費者事務主任James Jones表示，隨著生活成本日益增加，很多被邀請出席婚禮人士會仔細思考開銷，呼籲民眾切勿過度消費。

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責任編輯：李俊儀