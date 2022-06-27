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【港交所 388】 瑞信調高港交所目標價23% 料港股日均成交升 股價升近7%突破400元關口

股樓投資 17:12 2022/06/27

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港交所（00388）獲瑞信看好，上調其目標價23%至434元，評級則上調至「跑贏大市」，帶動股價今日（27日）裂口上升，更一口氣突破400元，曾高見404.2元，最多升8%，創4個月高位，收報400.2元，仍升6.9%，成交額增至82.3億元。

大行予港交所投資評級及目標價﹕

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瑞信表示，港股6月日均成交金額約1,450億元，較5月明顯改善，增長22%，當中新經濟股帶動整體成交回升，而期內衍生產品交易量亦具彈性，首5個月日均成交量為130萬，對比去年同期為126萬。

該行又指，由市況波動及上市相關法規不確定性影響下，年初至今香港IPO市場相對淡靜，只有21隻新股上市，按年減少近50%，預期大市表現逐步改善及上市法規落實，將有助本港於吸引更多公司上市，加上下半年存在其他潛在催化劑，包括本港拆息上升，有望利好港交所投資收入，以及第二上市企業或納入港股通名單等，因此調高港交所今明兩年每股經調整盈利預測分別5.7%及7.5%，至9.35元及11.69元。

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記者：郭秀慧

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香港交易所（00388） 大行報告 第二上市 香港交易及結算所有限公司 港股通 港股 目標價

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