▲ 【新股IPO】潤邁德今招股 CFO：年內料達收支平衡

內地醫療機械公司潤邁德 （新上市編號：02297） 即日起至周四招股，一手入場費約6,303元，最多集資1.4億元。潤邁德首席執行官霍雲飛指出，展望未來能實踐「多血管領域綜合平台」，拓展造影技術至腦以及腎等器官。首席財務總監張亮表示，潤邁德目前市佔率為55%，經調整後預計今年將實現收支平衡。

霍雲飛指，上市乃兩年前戰略目標，以及認為港股市場對A股態度友善。他又認為，近期市況波動僅屬市場行為，相信港股市場成熟能應對波動，並對潤邁德給予合理估值，並不擔心產生「低估」。隨著疫情復甦及配合內地長遠發展，集團相信邁潤德業績及產品將達市場預期。

潤邁德2297招股入場費6303元 最新業績可見【下一頁】

料納入醫保將利營收 注重研發及開拓海外市場

霍雲飛指，產品在毛利率水平具充分價格調整空間，未來是否納入醫保視乎國內監管部門對FRR（血流儲備分數系統）行業發展策略，但價格能適應大量採購。除醫保政策外，患者承受能力及醫院採購流程亦影響產品定價。張亮則指，納入醫保後料帶動大量採購，間接帶動營收。作為行業領先地位，醫保將會是「積極」信號。

集團聯合創始人霍雲龍指出，公司2019年取得歐盟認證，因此該年收入100%來自歐洲，目前海外分銷業務涉及法國、奧地利以及東南亞等地，比起傳統FRR測量需時30分鐘，CaFFR最多只需5分鐘。

張亮指，研發開支用於CaFFA技術，開拓海外歐、美、日、韓市場，以及手術機械人以打造無人手術室。研發團隊涉約147名研究人員，設4個平台及11個小組，人員具碩士以上學歷，現正籌建2個研究院。

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