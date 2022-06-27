【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

其他股評時段:

01:15 周四結算 七一回歸

03:00 港股上周五升穿100 天綫 巿寬不俗

05:00 內地經濟數據差

08:20 00700 騰訊被大股東沽貨

11:20 001810 小米 大成交大升

11:57 01211 比亞迪近阻力位

13:16 09866 蔚來 造車新勢力

15:33 01772 贛鋒鋰業

19:30 02899 紫金礦業

19:48 00564 鄭煤機

23:31 異動股 信義光能00968 信義玻璃00868盈警

27:00 08083 中國有贊

29:20 01866 中國心連心化肥

30:51 00384 中國燃氣

32:00 01833 平安好醫生

35:00 00388 港交所

37:32 內地消費股

40:28 00020 商湯

41:22 收息股

46:23 02318 醫思健康

48:00 01299 友邦

53:53 00270 粵海投資

55:39 01801 信達生物

1:00:00 01610 中糧家佳康



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