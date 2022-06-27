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【京東9618】京東於上海建智能產業園　項目料2023年竣工　設無人倉、無人分揀中心等設施

股市 16:41 2022/06/27

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京東 （09618） （美：JD）位於上海嘉定工業區的智能產業園項目近日啟動建設，預計2023年10月竣工。

據上海市嘉定區人民政府新聞辦公室微信平台發布文章，該項目總建築面積有12.14萬平方米，包括2棟雙層物流倉儲建築及與其配套的綜合樓、設備用房等，將依托京東的物流體系搭建經驗，建設無人倉、無人分揀中心等智能設施，建構無人電商營運中心，為該公司自營商品及入倉企業提供商品暫存、訂單處理、分揀配送等全鏈條服務。

京東智能產業園由京東智能產業發展集團負責開發管理營運。文章指，其智慧物流體系未來能模擬人的思維，具備感知、學習、推理判斷以及自行解決問題的能力，可通過搭載RFID、傳感器、移動通訊等技術，實現商品的全流程跟蹤管理，貨物的分揀與配送更加自動化、信息化和網絡化。此外，智慧物流可計算出商品最科學經濟的移動方式，進而大幅降低物流成本、提高物流效率。

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港股 運輸 人工智能 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）
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