政府統計處5月對外商品貿易統計　整體出口貨值按年微跌進口升1.3%

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政府統計處發表5月對外商品貿易統計數字顯示，2022年5月份本港整體出口貨值與上年同月比較下跌1.4%，而進口貨值則上升1.3%。
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繼2022年4月份錄得1.1%的按年升幅後，5月份商品整體出口貨值為3,881億元，較2021年同月下跌1.4%。同時，繼2022年4月份錄得2.1%的按年升幅後，2022年5月份商品進口貨值為4,248億元，較2021年同月上升1.3%。
2022年5月份與2021年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌2.7%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本（跌13.9%）和中國內地（內地）（跌10.1%）。另一方面，輸往印度（升93.5%）、馬來西亞（升46.7%）、新加坡（升32.6%）和韓國（升29.0%）的整體出口貨值則錄得升幅。
除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升17.4%）和德國（升2.5%）。
政府發言人表示，由於環球經濟面臨的壓力加大，二零二二年五月商品出口貨值轉為按年微跌。輸往內地的出口進一步下跌，輸往美國及歐盟的出口增長放緩。與此同時，輸往大部份其他主要亞洲市場的出口繼續錄得穩健增長。展望環球經濟前景轉差，將繼續影響香港的出口表現。多間主要央行加大力度收緊貨幣政策以遏制通脹飆升，會進一步壓抑環球經濟增長。烏克蘭局勢的發展和疫情的持續威脅亦增添不確定性。
責任編輯:王浩賢