【港元定存】港元短存5.8厘最後召集 7天速賺5500元利息

▲ 不少港元高息定期存款將於本周四到期，暫未悉會否順延優惠。

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6月倒數，市面上不少港元定期存款優惠將於本周四（6月30日）截止，包括7天高息王5.8厘，由集友提供。專家預計，下半年搶存戰仍激烈，因市料美國年內仍將加息5次，港美息差引致套息交易持續，本港迄今已走資逾千億，遂令業界爭相加入搶錢潮，以免流失資金。

今天（27日）暫有4間中小行加息，包括建行亞洲調升3個月或以上年息0.1厘，最高是1年期加至1.9厘。交銀香港微升3個月年息0.05厘、至1.8厘。平保 （02318） 牽頭的虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）則搶短錢，驟加1個月年息1厘、至兩厘新關。TOM集團 （02383） 有份的虛銀匯立（WeLab Bank），新推1個月享2.2厘，在相同存期的高息榜排第2位。

9港銀高息定存 本周截止

此外，目前至少9間大小港銀的高息定存已屆尾聲，包括恒生 （00011） 7天年息5.5厘、華僑永亨388天3厘、富邦1年2.8厘、工銀亞洲388天2.6厘、東亞 （00023） 1年期2.5厘、花旗3個月2.28厘，以及小米 （01810） 旗下虛擬銀行天星（AirStar Bank）夥拍八達通為新客獎賞增值而提供的3個月享兩厘。若上述特惠息不再順延，現正最後召集。

另一方面，回顧上半年定存市況，吸存戰主要自5月中下旬再開打，且激鬥連場令破頂息頻現，但特點普遍設有上限，令追息族賺盡也不足400元。業界拆解，銀行以超高息誘客，或作廣告宣傳的成本。

舉現時全城最高息的富邦3個月享8.88厘為例，須全新客戶於7月底前，成功在Fubon Go程式開立指定帳戶，再在8月底前敘造定存，以存款1.5萬元上限計，全期賺息333元。反映銀行資金成本的3個月拆息，今天僅報1.72厘，而同期定存息超逾8厘，凸顯中小行不惜蝕本搶客。

至於上半年曾閃現的另一超高息，是眾安（ZA Bank）4月中推出的3個月享6.88厘，其後更加息至7.01厘，但優惠已於5月底屆滿。其玩法是新客憑指定邀請碼成功開立ZA Bank 帳戶，可獲加6.4厘定存加息券，適用於最高兩萬元的3個月定存，加上當時3個月定存的基本利率 0.61厘 ，用戶可享合共7.01厘利率，期滿保證穩袋 345元高息。可是，在6月份的大混戰中，這虛擬銀行暫未見再出招。

此外，比拼短中長息，7天年息現以集友的5.8厘最高，如以存款上限500萬元計，料短存速賺約5,500元利息。1個月年息以滙豐（HSBC）的5厘居首，但指定理財戶須成功完成特定股票交易計劃，再開立定存才獲額外獎賞等附帶條件。3個月以富邦的8.88厘稱霸，半年期也以該行的2.3厘摘冠，1年期則以信銀國際2.85厘最高。

金管局為捍衛聯滙迄今已接錢逾千億元，銀行體系總結餘驟降至僅約2,333億元，市料走資潮未完，大小銀行仍須積極搶錢，冀填補資金缺口。

光大證券續挺美元 今年高位109

專家料美元未見頂，光大證券國際環球市場及外策略師黃俊能今早回應本報查詢料，下半年美滙指數的高低位介乎96至109，年底目標價100。

黃俊能以3大主因續看好美元，包括︰

（1）避險情緒支持美元，疊加儲局開始採取更進取的貨幣政策緊縮行動，並積極加息。惟儲局於6月進取加息0.75厘後，卻引發市場對大幅加息將導致經濟衰退的憂慮，市場風險胃納顯著收窄，標指陷入技術性熊市。黃俊能認為，在衰退的憂慮未減退下，相信資金繼續追逐包括美元在內的避險工具。

（2）外圍因素正為美元提供助力。歐洲央行於議息會議中預告，將會採取更進取的貨幣緊縮政策，卻未有提出措施支持區內債務較高的國家，令其面對融資成本急升壓力。歐央行在議息會議後召開緊急會議，措施的具體細節仍未落實，現階段難以挽回投資者信心，歐元仍弱。

（3）英倫銀行自去年底起已連續5次加息，但加息並未有為英鎊帶來實質支持。英國無論在政治、經濟及貿易3大層面都面臨內憂外患的困局，市場對投資英國資產相對審慎。縱使加息，相信英鎊暫難止跌轉升。正因歐元及英鎊為美滙指數重要組成部分，兩者積弱料將推升美元。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源