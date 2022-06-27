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【新股IPO】魯商服務2376今起招股 入場費約4000元

股樓投資 18:53 2022/06/27

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山東綜合性物業管理服務提供商魯商服務（新上市編號:02376）今日（27日）起至周四（30日）招股，全球發售3334萬股，其中10%為香港公開發售，90%為國際發售，招股價介乎5.3元至7.92元，以每手500股計，一手入場費3999.92元；7月8日掛牌；獨家保薦人為農銀國際。

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

魯商服務的45個在管物業由魯商發展集團開發， 在管總建築面積為1240萬平方米，佔在管總建築面積的54.3%。另外，山東商業集團將於上市後成為魯商發展的控股股東，山東商業集團在零售、醫療保健、 金融、商業旅遊及酒店管理等領域具有廣泛的投資。

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是次集資所得，60%擬用作戰略合作、收購及投資以擴大業務規模及多元化物業組合；15%用作加強物業管理服務及進一步開發多元化社區增值服務；15%用作投資於技術系統及標準化業務營運開發技術支持社區平台；10%用作營運資金。

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記者：張以正

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魯商服務（02376） IPO 港股

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