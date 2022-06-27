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【ET講股通】梁耀康：騰訊弱無礙港股（附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:10 2022/06/27

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道指周五飆升逾800點，港股今早承接美股升勢造好，半日升684點，收報22403點，成交額為1027億元，一舉升穿兩萬二及100天線，小米 （01810） 追落後大升12%，安踏 （02020） 、李寧 （02331） 亦升4-8%，港交所 （00388） 升近7%，信義光能 （00968） 跌逾5%。港股後市點睇？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：30 - 港股今日市況速覽　騰訊 （00700） 股價由升轉跌
01：25 - A股上證造好帶動港股　留意美國7月中通脹數據
03：20 - Naspers沽出騰訊 （00700） 消息解讀　限制騰訊股價短期表現
06：25 - 騰訊 （00700） 股價料見阻力
07：12 - 落後股小米 （01810） 、舜宇光學 （02382） 炒上
08：35 - 港股向上動力大　騰訊消息無礙港股向上
09：05 - 金蝶國際 （00268） 買入要訂好止蝕位
09：50 - 港股短期上望22500點
10：25 - 小米 （01810） 上望目標價分析
11：40 - 法改委助攻　中糧家佳康 （01610） 值得留意
12：37 - 煤炭價格不錯　短期上望前高位、失近幾日低位止蝕
14：43 - 潛力股推介：特步國際 （01368）
17：45 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 幾錢可買入？
22：18 - 觀眾問股：中國神華 （01088） 點睇？
24：40 - 觀眾問股：特步國際 （01368） 13.72元買入　可以上望幾多止賺？
27：02 - 港股短期突破目標睇22500點　如升穿上望25000點
28：14 - 港股收市市況速報

立即收看：https：//video.hket.com/video/3286984
有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

*港股下半年策略部署：恒指目標+執倉貼士　重溫《開市追揸沽》*

------

港股表現強勢，恒指一度升近700點，全日升510點，收報22229點，成交2,000億元；科指升4.7%，收報5072點。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，升市主要受惠兩點：（1）A股持續強勢；（2）美股上周五急升，目前仍處於收復行情，且看本周美國數據表現。

科技股全線造好，唯獨騰訊 （00700） 逆市偏軟1.6%，主因主要股東有意沽貨減持，套現資金用作回購自家股票，以縮減股價與每股資產淨值之間的大幅折讓。由於該股東持有騰訊共28.86%，且沽貨規模難料，故恐有一定沽壓。不過，中美股市強勢下，相信沽貨消息對騰訊影響有限。

走勢落後的小米 （01810） 升12.4%，舜宇 （02382） 升9.6%。二線科技股續可留意，上周推介的金蝶 （00268） 升7.3%，宜定好止賺價。早前推介的中糧家佳康 （01610） 升6.5%，可望續受惠豬周期向上。煤炭股亦造好，神華 （01088） 升4.3%；煤炭股宜以近日低位止賺止蝕。

潛力股可吼特步 （01368） ，股價升4.9%至14.18元，早前公布6.18銷售數據理想，下一級先看15、16元，失守13元或12元止蝕。

【「ET講股通」問股環節，包括︰騰訊、神華、特步。立即觀看

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欄名 : ET講股通

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