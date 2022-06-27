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【ET講股通】梁耀康：騰訊弱無礙港股（歡迎觀眾問股）

股市 15:40 2022/06/27

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道指周五飆升逾800點，港股今早承接美股升勢造好，半日升684點，收報22403點，成交額為1027億元，一舉升穿兩萬二及100天線，小米 （01810） 追落後大升12%，安踏 （02020） 、李寧 （02331） 亦升4-8%，港交所 （00388） 升近7%，信義光能 （00968） 跌逾5%。港股後市點睇？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：30 - 港股今日市況速覽　騰訊 （00700） 股價由升轉跌
01：25 - A股上證造好帶動港股　留意美國7月中通脹數據
03：20 - Naspers沽出騰訊 （00700） 消息解讀　限制騰訊股價短期表現
06：25 - 騰訊 （00700） 股價料見阻力
07：12 - 落後股小米 （01810） 、舜宇光學 （02382） 炒上
08：35 - 港股向上動力大　騰訊消息無礙港股向上
09：05 - 金蝶國際 （00268） 買入要訂好止蝕位
09：50 - 港股短期上望22500點
10：25 - 小米 （01810） 上望目標價分析
11：40 - 法改委助攻　中糧家佳康 （01610） 值得留意
12：37 - 煤炭價格不錯　短期上望前高位、失近幾日低位止蝕
14：43 - 潛力股推介：特步國際 （01368）
17：45 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 幾錢可買入？
22：18 - 觀眾問股：中國神華 （01088） 點睇？
24：40 - 觀眾問股：特步國際 （01368） 13.72元買入　可以上望幾多止賺？
27：02 - 港股短期突破目標睇22500點　如升穿上望25000點
28：14 - 港股收市市況速報
 

立即收看：https：//video.hket.com/video/3286984
有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

*港股下半年策略部署：恒指目標+執倉貼士　重溫《開市追揸沽》*

欄名 : ET講股通

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