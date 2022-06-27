【ET講股通】梁耀康：騰訊弱無礙港股（歡迎觀眾問股）

道指周五飆升逾800點，港股今早承接美股升勢造好，半日升684點，收報22403點，成交額為1027億元，一舉升穿兩萬二及100天線，小米 （01810） 追落後大升12%，安踏 （02020） 、李寧 （02331） 亦升4-8%，港交所 （00388） 升近7%，信義光能 （00968） 跌逾5%。港股後市點睇？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：30 - 港股今日市況速覽 騰訊 （00700） 股價由升轉跌

01：25 - A股上證造好帶動港股 留意美國7月中通脹數據

03：20 - Naspers沽出騰訊 （00700） 消息解讀 限制騰訊股價短期表現

06：25 - 騰訊 （00700） 股價料見阻力

07：12 - 落後股小米 （01810） 、舜宇光學 （02382） 炒上

08：35 - 港股向上動力大 騰訊消息無礙港股向上

09：05 - 金蝶國際 （00268） 買入要訂好止蝕位

09：50 - 港股短期上望22500點

10：25 - 小米 （01810） 上望目標價分析

11：40 - 法改委助攻 中糧家佳康 （01610） 值得留意

12：37 - 煤炭價格不錯 短期上望前高位、失近幾日低位止蝕

14：43 - 潛力股推介：特步國際 （01368）

17：45 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 幾錢可買入？

22：18 - 觀眾問股：中國神華 （01088） 點睇？

24：40 - 觀眾問股：特步國際 （01368） 13.72元買入 可以上望幾多止賺？

27：02 - 港股短期突破目標睇22500點 如升穿上望25000點

28：14 - 港股收市市況速報



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