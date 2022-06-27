【女性權益】美國最高法院推翻女性墮胎權利　多間科企陸逐表態

▲ 微軟、Google、蘋果等多間科技企業計劃提供補助，讓女性員工到可合法墮胎的州分尋求協助。

美國最高法院在上周五（24日）推翻了1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）中，以憲法保障女性墮胎權的裁決，指出美國憲法並未賦予墮胎權，令美國有超過20個州都計劃實施禁止墮胎的法令。對此，包括微軟、Google、蘋果等多間科技企業計劃提供補助，讓女性員工到可合法墮胎的州分尋求協助。

【網絡性暴力】Meta夥女權組織風雨蘭推出新平台 遏止私密影像流出

據《The Verge》報道，當裁決出爐後，Google很快就發出一封內部郵件，指出對公司而言，平等是非常重要，而公司非常關心此裁決對人們健康、生活與職業的影響。為了支持員工與其家屬，他們可以申請搬遷至可合法墮胎的州分，亦可尋求額外的支援。

【醫療科技】芬蘭科學家研智能連身衣 偵測嬰兒神經系統發育情況

微軟將提供員工旅行補助



至於另一科技公司微軟，其創辦人比爾蓋茨（Bill Gate）也透過Twitter表示，推翻Roe v. Wade是不公正也不可接受的，它讓女性的生命處於風險中，特別是最弱勢的婦女。其實在最高法院正式宣布結果前，微軟曾向《彭博社》證實將會提供員工旅行補助，讓員工能夠到其他可提供醫療服務的州分尋求協助，不管是與性別有關的服務或是墮胎服務。

【社交平台】保障青少年 Instagram推「身份驗證」工具核實用戶年齡

責任編輯：廖淑瑩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：