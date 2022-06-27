【員工福利？】美推翻「羅訴韋德案」否決墮胎權　亞馬遜、蘋果、微軟等大企業表態　願支付員工跨州墮胎費用或會惹官非？

本月24日美國最高法院推翻「羅訴韋德案」（Roe v Wade）中作出的墮胎合法化裁決，令到不少美國女性將失去墮胎權。據《路透社》報道，隨着憲法被推翻，美國不少龍頭企業，如亞馬遜、蘋果、微軟、摩根大通等表示，公司將會為跨州進行墮胎的員工支付相關費用，但有法律人士指出，公司推行的新政策或會令她們面臨訴訟，甚至有潛在刑事責任。

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

報道提到，因上周五美國最高法院推翻墮胎合法化的裁決，這些公司宣布，她們正計劃員工的健康保險中，提供報銷墮胎費用的選項。如摩根大通於6月初時就已發出員工備忘錄，表示該行將支付需要離開居住地，以獲得醫療服務的美國員工的費用，其中就包括「合法墮胎」。

【大停電】一文看清大行予中電最新目標價 3大高息股可成換馬對象【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

不過立法者另列出一系列與墮胎相關的提案，其中包括一項法案，如果公司支付費用讓該州居民在其他地方接受墮胎，將禁止公司日後在德州開展業務。根據伊利諾伊大學（University of Illinois）法學院教授、醫療保健法專家Robin Fretwell Wilson所指，表態聲明將支付與墮胎有關的費用，或已違反了「促進、幫助和教唆墮胎的禁令」。

目前，墮胎限制措施已在13個州生效，預計至少有10幾個其他共和黨領導的州份逐步禁止墮胎。

同場加映：【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機