  • 31°C
香港時間 : 2022627日 (一) 18:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【員工福利？】美推翻「羅訴韋德案」否決墮胎權　亞馬遜、蘋果、微軟等大企業表態　願支付員工跨州墮胎費用或會惹官非？

環球政經 16:58 2022/06/27

分享：

分享：

本月24日美國最高法院推翻「羅訴韋德案」（Roe v Wade）中作出的墮胎合法化裁決，令到不少美國女性將失去墮胎權。據《路透社》報道，隨着憲法被推翻，美國不少龍頭企業，如亞馬遜、蘋果、微軟、摩根大通等表示，公司將會為跨州進行墮胎的員工支付相關費用，但有法律人士指出，公司推行的新政策或會令她們面臨訴訟，甚至有潛在刑事責任。

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

報道提到，因上周五美國最高法院推翻墮胎合法化的裁決，這些公司宣布，她們正計劃員工的健康保險中，提供報銷墮胎費用的選項。如摩根大通於6月初時就已發出員工備忘錄，表示該行將支付需要離開居住地，以獲得醫療服務的美國員工的費用，其中就包括「合法墮胎」。

【大停電】一文看清大行予中電最新目標價   3大高息股可成換馬對象【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

不過立法者另列出一系列與墮胎相關的提案，其中包括一項法案，如果公司支付費用讓該州居民在其他地方接受墮胎，將禁止公司日後在德州開展業務。根據伊利諾伊大學（University of Illinois）法學院教授、醫療保健法專家Robin Fretwell Wilson所指，表態聲明將支付與墮胎有關的費用，或已違反了「促進、幫助和教唆墮胎的禁令」。

目前，墮胎限制措施已在13個州生效，預計至少有10幾個其他共和黨領導的州份逐步禁止墮胎。

同場加映：【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

保險公司 路透社 美國共和黨 德克薩斯 員工福利 保健 美國

上一篇文章

【港交所 388】 瑞信調高港交所目標價23% 料港股日均成交升 股價升近7%突破400元關口

下一篇文章

【騰訊 700】 騰訊大股東Naspers「反口」減持 另清倉京東套現逾36億美元 騰訊股價升轉跌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【國際油價】油價回落 能源專家指出兩大主因
【國際油價】油價回落 能源專家指出兩大主因
【美國通脹】Bill Ackman︰投資者需認真看待聯儲局 料明年利率將升至5％
【美國通脹】Bill Ackman︰投資者需認真看待聯儲局 料明年利率將升至5％
【定存優惠】中小型銀行齊增定存利率搶客 存放50萬元年利率最高達2.8% 1年穩袋利息14000元
【定存優惠】中小型銀行齊增定存利率搶客 存放50萬元年利率最高達2.8% 1年穩袋利息14000元
【書展2022】今屆書展活動一覽 將於下月20至26日舉行 門票下周一發售
【書展2022】今屆書展活動一覽 將於下月20至26日舉行 門票下周一發售
【室內設計】要節省開支又不想隨便裝修？ 獨居女用30萬「輕裝修」 變446呎精緻家居
【室內設計】要節省開支又不想隨便裝修？ 獨居女用30萬「輕裝修」 變446呎精緻家居
【TESLA】瑞信：基本面強足夠抵禦弱季度銷售 特斯拉評級為「跑贏大市」
【TESLA】瑞信：基本面強足夠抵禦弱季度銷售 特斯拉評級為「跑贏大市」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款