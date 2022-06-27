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【騰訊 700】 騰訊大股東Naspers「反口」減持 另清倉京東套現逾36億美元 騰訊股價升轉跌

股樓投資 16:00 2022/06/27

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騰訊股控（00700）今日（27日）中午收市後，遭南非大股東Naspers及旗下Prosus宣布開展一項長期及開放式的回購計劃，計劃有序地在場內出售Naspers所持的騰訊股份，從而籌集回購計劃所需資金。今早騰訊股價一度重上400元關口，最多升4.2%，惟消息拖累下，午後轉跌，曾低見374.6元，最多跌2.5%，暫報376.6元，跌2%，成交額急增至212.7億元。

【中電 2】 中電盈警兼火災 股價兩日累跌近一成【見下頁

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Naspers預計，每日出售持股數目佔騰訊日均成交量一小部分，假設Naspers過去3個月符合歐洲監管限制前提下執行回購計劃，每天出售的騰訊平均不會超過騰訊日均成交量約3至5%。另外，Naspers旗下Prosus已完成出售去年騰訊分派的京東集團（09618）實物股份，套現36.7億美元。

值得留意的是，Naspers去年4月曾配售1.92億股騰訊股份，而當時承諾未來3年不會再沽售騰訊股票，而今次距離上次沽售只隔一年多時間。

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記者：郭秀慧

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騰訊控股（00700） 港股 京東集團—SW（09618） 減持 回購 配售 騰訊

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