【騰訊 700】 騰訊大股東Naspers「反口」減持 另清倉京東套現逾36億美元 騰訊股價升轉跌

騰訊股控（00700）今日（27日）中午收市後，遭南非大股東Naspers及旗下Prosus宣布開展一項長期及開放式的回購計劃，計劃有序地在場內出售Naspers所持的騰訊股份，從而籌集回購計劃所需資金。今早騰訊股價一度重上400元關口，最多升4.2%，惟消息拖累下，午後轉跌，曾低見374.6元，最多跌2.5%，暫報376.6元，跌2%，成交額急增至212.7億元。

【中電 2】 中電盈警兼火災 股價兩日累跌近一成【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

Naspers預計，每日出售持股數目佔騰訊日均成交量一小部分，假設Naspers過去3個月符合歐洲監管限制前提下執行回購計劃，每天出售的騰訊平均不會超過騰訊日均成交量約3至5%。另外，Naspers旗下Prosus已完成出售去年騰訊分派的京東集團（09618）實物股份，套現36.7億美元。

值得留意的是，Naspers去年4月曾配售1.92億股騰訊股份，而當時承諾未來3年不會再沽售騰訊股票，而今次距離上次沽售只隔一年多時間。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧