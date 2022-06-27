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【MPF】積金局要求受託人6月底起　須向成員提供不超過8頁資料文件

Hot Talk 15:48 2022/06/27

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積金局要求受託人6月底起須向準計劃成員提供不超過8頁資料文件。

為增加強積金資訊透明度，令計劃成員更容易理解他們參加的強積金計劃的主要資料，積金局要求受託人於今年6月30日起，須向準計劃成員提供一份不超過8頁的簡化版資料文件—《主要計劃資料文件》。

強積金準計劃成員在登記參與強積金計劃時，都會收到一份由受託人發出的《強積金計劃說明書》，詳列相關強積金計劃的資料，篇幅一般多達百頁，而且包含技術用語，對一般人來說不容易理解，積金局宣佈優化資料披露方式，讓計劃成員更易掌握強積金資料。

《主要計劃資料文件》提供一般計劃成員必須知道的強積金計劃主要資料，內容包括相關強積金計劃的主要資料，如基金選擇、收費、風險和行政程序等，且須以簡單易明方式編寫，並須使用大量圖表表述相關資料。

積金局指，所有強積金計劃的文件須採用劃一的內容編排次序，以便比較；並須含二維碼及／或網址，供有興趣的讀者查閱更多資料。

積金局行政總監鄭恩賜表示，積金局一直推動計劃成員積極管理強積金，透過不同方式提升強積金資訊的透明度，如要求披露基金開支比率和提供各式各樣比較基金表現的工具，讓計劃成員更易掌握及瞭解強積金資訊。《主要計劃資料文件》猶如強積金計劃的「入門指南」。

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