【Facebook】放棄Apple TV市場？　Facebook停止支援tvOS

▲ 據《The Verge》報道，日前有Apple TV用戶發現，當打開Facebook Watch程式時，系統顯示「No longer available（不再支援）」的提示，表示程式已經不再提供服務。

蘋果（Apple）近年積極推廣Apple TV+影片平台，惟Apple TV裝置卻被忽略。最新的tvOS 16上，也未有增設太多新功能，其至有遊戲商因tvOS的開發者套件功能有限，已不再為Apple TV開發遊戲。最近有傳，連Facebook母公司Meta也決定放棄Apple TV。

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據《The Verge》報道，日前有Apple TV用戶發現，當打開Facebook Watch程式時，系統顯示「No longer available（不再支援）」的提示，表示程式已經不再提供服務。不過Google TV及其他智能電視系統的Facebook Watch卻能夠正常運作，由此可見，Meta是選擇性停止服務。

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Facebook Watch主要讓用戶透過電視，觀看Facebook影片及直播的應用程式，只要登入 Facebook帳號即可觀看追蹤中的帳號，甚是其他在Facebook上載的影片和直播。

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責任編輯：廖淑瑩

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