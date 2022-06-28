  • 34°C
香港時間 : 2022628日 (二) 17:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊700】Naspers疑上周搬335億騰訊大貨到高盛倉位　若須悉數沽出萬億騰訊要花費多少年？

股市 15:55 2022/06/28

分享：

分享：

【騰訊700】南非大股東Naspers若要悉數沽出萬億騰訊　究竟須要花費多少年？

騰訊  （00700）  南非大股東Naspers及旗下Prosus周一（27日）宣布啟動將逐步減持手上貨值萬億騰訊的計劃，會長期、有序地出售騰訊持股，借此提供資金回購Prosus及Naspers股份。

騰訊中央結算系統（CCASS）最新數據顯示，原來上周四（23日）已有大戶部署搬倉。當日有接近8900萬股或0.93%騰訊存入CCASS，並轉入高盛倉位，貨值約335億元。

由於時間點正值是Naspers 及Prosus宣布將啟動減持騰訊前兩個交易日，反映Naspers 及Prosus上周或已展開部署，準備向市場沽貨。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

另一外界關注點是，Naspers透過Prosus持有約27.69億股騰訊，相當於28.82%股權，究竟Naspers 要用多少時間才能將手上價值萬億的騰訊盡數沽出？

Naspers及旗下Prosus預計，每日將出售的騰訊股份數量將佔日均成交量的一小部分，例如如果集團在過去三個月內在歐洲監管限制範圍內執行回購計劃，集團每日所出售騰訊平均數量不會超過日均成交量約3至5%。

騰訊過去一年港股日均成交易約2685萬股，假設Naspers及旗下Prosus每日減持數量佔騰訊日均成交量為5%，亦即是每日減持134萬股騰訊。

意味Naspers及旗下Prosus或須耗時2064日才能完成萬億沽貨行動，而每年港股大約有250日個交易日，Naspers及旗下Prosus至少要8年才能將萬億騰訊大貨悉數沽出。

【開市追揸沽】港股下半年策略部署 恒指目標+執倉貼士

相關文章：

【騰訊700】南非大股東Naspers反口3年不沽承諾　擬「無上限」出售騰訊持股、騰訊午後倒跌2%

【騰訊700】為何Naspers 近年數度反口沽貨騰訊？　一文追縱騰訊南非大股東過去減持行動

【京東9618】騰訊大股東Naspers旗下Prosus悉售獲派京東持股　套現逾286億港元　京東午後升幅擴大

記者：李哲毅

港股 騰訊控股（00700） 減持 騰訊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市跌181點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌181點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【騰訊700】Naspers疑上周搬335億騰訊大貨到高盛倉位　若須悉數沽出萬億騰訊要花費多少年？
【騰訊700】Naspers疑上周搬335億騰訊大貨到高盛倉位　若須悉數沽出萬億騰訊要花費多少年？
【億萬富翁】中國神秘女富豪「一炮過」付6.6億買歐洲超級豪宅　內媒抽絲剝繭料與這位科網富豪有關？
【億萬富翁】中國神秘女富豪「一炮過」付6.6億買歐洲超級豪宅　內媒抽絲剝繭料與這位科網富豪有關？
【港股市況】內地入境檢疫期減半、恒生指數升189點　騰訊逆市再跌3%　濠賭股造好金沙升逾11%（不斷更新）
【港股市況】內地入境檢疫期減半、恒生指數升189點　騰訊逆市再跌3%　濠賭股造好金沙升逾11%（不斷更新）
【中國檢疫】內地入境檢疫「14+7」放寬至「7+3」　攜程曾升25%、航空餐飲濠賭股跟升
【中國檢疫】內地入境檢疫「14+7」放寬至「7+3」　攜程曾升25%、航空餐飲濠賭股跟升
【騰訊700】騰訊再跌5%　南非大股東Naspers反口3年不沽承諾、擬「無上限」出售騰訊持股
【騰訊700】騰訊再跌5%　南非大股東Naspers反口3年不沽承諾、擬「無上限」出售騰訊持股
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款