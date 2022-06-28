【騰訊700】Naspers疑上周搬335億騰訊大貨到高盛倉位　若須悉數沽出萬億騰訊要花費多少年？

▲ 【騰訊700】南非大股東Naspers若要悉數沽出萬億騰訊 究竟須要花費多少年？

騰訊 （00700） 南非大股東Naspers及旗下Prosus周一（27日）宣布啟動將逐步減持手上貨值萬億騰訊的計劃，會長期、有序地出售騰訊持股，借此提供資金回購Prosus及Naspers股份。

騰訊中央結算系統（CCASS）最新數據顯示，原來上周四（23日）已有大戶部署搬倉。當日有接近8900萬股或0.93%騰訊存入CCASS，並轉入高盛倉位，貨值約335億元。

由於時間點正值是Naspers 及Prosus宣布將啟動減持騰訊前兩個交易日，反映Naspers 及Prosus上周或已展開部署，準備向市場沽貨。

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另一外界關注點是，Naspers透過Prosus持有約27.69億股騰訊，相當於28.82%股權，究竟Naspers 要用多少時間才能將手上價值萬億的騰訊盡數沽出？

Naspers及旗下Prosus預計，每日將出售的騰訊股份數量將佔日均成交量的一小部分，例如如果集團在過去三個月內在歐洲監管限制範圍內執行回購計劃，集團每日所出售騰訊平均數量不會超過日均成交量約3至5%。

騰訊過去一年港股日均成交易約2685萬股，假設Naspers及旗下Prosus每日減持數量佔騰訊日均成交量為5%，亦即是每日減持134萬股騰訊。

意味Naspers及旗下Prosus或須耗時2064日才能完成萬億沽貨行動，而每年港股大約有250日個交易日，Naspers及旗下Prosus至少要8年才能將萬億騰訊大貨悉數沽出。

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記者：李哲毅