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【騰訊700】南非大股東Naspers若要悉數沽出萬億騰訊　究竟須要花費多少年？

股市 15:33 2022/06/27

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【騰訊700】南非大股東Naspers若要悉數沽出萬億騰訊　究竟須要花費多少年？

騰訊  （00700）  南非大股東Naspers及旗下Prosus今日宣布啟動將逐步減持手上貨值萬億騰訊的計劃，會長期、有序地出售騰訊持股，借此提供資金回購Prosus及Naspers股份。

翻查資料，Naspers透過Prosus持有約27.69億股騰訊，相當於28.82%股權，究竟Naspers 要用多少時間才能將手上價值萬億的騰訊盡數沽出？

Naspers及旗下Prosus預計，每日將出售的騰訊股份數量將佔日均成交量的一小部分，例如如果集團在過去三個月內在歐洲監管限制範圍內執行回購計劃，集團每日所出售騰訊平均數量不會超過日均成交量約3至5%。

騰訊過去一年港股日均成交易約2685萬股，假設Naspers及旗下Prosus每日減持數量佔騰訊日均成交量為5%，亦即是每日減持134萬股騰訊。

意味Naspers及旗下Prosus或須耗時2064日才能完成萬億沽貨行動，而每年港股大約有250日個交易日，Naspers及旗下Prosus至少要8年才能將萬億騰訊大貨悉數沽出。

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