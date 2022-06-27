▲ 【騰訊700】為何Naspers近年數度反口沽貨騰訊？ 一文追蹤騰訊南非大股東過去減持行動

「股王」騰訊 （00700） 在港上市超過18年，其南非大股東Naspers更是騰訊上市前股東，多年來一股不售，但直至2018年起，Naspers花樣百出地減持騰訊，並兩度許下承諾短期內不再減持，最終也變相食言，究竟有甚麼動力，驅使Naspers寧願反口也要沽貨？

近年Naspers NAV與股價分歧加劇 惹來股東多次逼官

Naspers早在2001年、騰訊上市之前已經入股，當時據報其入股價是3,300萬美元，即折合近2.6億港元。騰訊上市後股價節節上升，也帶動Naspers身價，但Naspers升勢始終追不上騰訊爆發速度，隨着騰訊股份愈來愈值錢，Naspers每股資產淨值（NAV）與其股價分歧逾來逾大，更惹來股東多次逼官，要求分派或減持手上騰訊股份。

不過騰訊作為Naspers金蛋，如果直接實物分配持股，變相大幅折讓送出股份，對Naspers自身、以及騰訊股價造成大幅震盪，反而分批直接減持或分拆騰訊持股的話，可以讓投資利潤保留在公司層面，配合發特別息，可以更有效利用相關利潤。

1. Naspers持貨17年 2018年首次出手沽騰訊

南非大股東Naspers首次沽貨要數到2018年3月23日，也即是騰訊公佈2017年業績後2日宣布，當時計劃以每股405元，配售方式沽出約1.9億股，相當於當時已發行股份2%，持股量由33%減至31%，套現769億元。當時Naspers承諾未來3年不會進一步減持騰訊。

其後騰訊主席馬化騰在同月出席活動時表示，上市公司需要好股東，「南非大股東（Naspers）17年內就賣了一點點，還馬上說3年內不會再賣」，形容這樣的股東很難找到。

2. Naspers 2019年分拆Prosus 變相減持騰訊

然而，投資市場是相當現實，雖然Naspers其後3年無正式減持，但Naspers在2019年籌備將互聯網投資Prosus分拆上市，並最終在9月阿姆斯特丹泛歐交易所掛牌。由於Naspers只持有Prosus的73%股權，另外27%則由公眾持有，變相減持騰訊持股權益，故外界質疑Naspers此舉有否違反承諾。

事實上，分拆Prosus對Naspers相當有利，一方面可以引來市場重新估值，同時阿姆斯特丹泛歐交易所流通性較佳，也有利Prosus表現，間接解決NAV問題。

3. 2020年1月減持Prosus 再套現129億

再到2020年1月，Naspers宣布減持擁有騰訊投資的Prosus股權，涉約2200萬股，每股作價67.5歐元，套現約15億歐元（相當於129億港元）。交易完成後，Naspers的持股將由73.8%降至72.5%，Prosus自由流通股份則會由26.2%增加至27.5%。

4. Prosus 2021年4月即啟動千億沽貨行動

踏入2021年4月，Naspers在2018年許下的3年之約屆滿，Prosus隨即宣布千億沽貨行動。 Prosus計劃以每股575元至595元，減持最多1.9189億股，佔騰訊已發行股份2%，涉資超過1100億元，Prosus持股將由30.9%減至28.9%，當時Naspers以至Prosus再度許下3年不再沽貨騰訊的承諾，強調看好騰訊未來長期發展潛力。

5. Naspers及Prosus 2021年8月形成交叉持股 著力提高NAV

為了縮減NAV與股價差距，Naspers及Prosus可謂絞盡腦汁，2021年8月，Naspers與Prosus達成換股，形成交叉持股，Prosus將增持Naspers 45%的股份，使其在Naspers的總持股比例達到49%。根據交叉持股安排，Naspers擁有Prosus 57%的股份，並將繼續擁有投票控制權。這兩家公司共用一個董事會。

交叉持股背後的邏輯是，將Naspers公司資產變相移出南非市場，提高市場所給出的估值水平，變相收窄NAV與股價差距。

6. 未待三年之約結束 Prosus即推萬億騰訊減持路線圖

心急的Naspers未待3年之約結束，今日隨即打破當日「山盟海誓」，索性宣布將「無上限、長期、有序地」出售所持有的騰訊股份，藉以籌集回購計劃所需資金來回購Prosus及Naspers股份，收窄自身NAV折讓。

翻查年報，Naspers透過Prosus持有約27.69億股或28.82%股權，以騰訊半日收市價400.2元推算，今次減持騰訊貨值達到11,082億港元。

記者：李哲毅

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