【手機科技】降低可摺疊OLED成本　三星研新貼合技術

▲ 三星（Samsung）最近成功研發出一款柔性OLED顯示屏幕的貼合方法，令可摺疊面板更薄且邊框更少，同時能降低可摺疊OLED成本。

不少品牌陸逐推出可摺疊手機，但邊框太寬一直成為手機痛點。三星（Samsung）最近成功研發出一款柔性OLED顯示屏幕的貼合方法，令可摺疊面板更薄且邊框更少，同時能降低可摺疊OLED成本。

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據韓媒《TheElec》報道，三星利用液體透明接合劑（OCR），取代現有的透明膠帶（OCA），而後者將會以薄膜形式，用來固定OLED面板上的視窗外蓋（cover window）。報道稱，三星早前在可摺疊OLED面板上使用了OCA，但由於必須放入透明薄膜，所花的時間比OCR長；新方法則透過噴墨機將液體OCR分散到面板，這不但減少生產停頓時間，而且可降低採購成本。

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據悉，噴墨機由STI公司提供，目前三星已經下訂單。最新一批機器將用於三星越南廠房的模組生產線，該機器可以將OCR分散在水滴中，可在面板上列印圖案，同時避開鏡頭、喇叭或孔洞。

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責任編輯：廖淑瑩

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