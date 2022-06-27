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法國3大能源巨頭發公開信 促民眾節約能源

環球社會熱點 15:30 2022/06/27

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俄烏戰爭下能源需求持續旺盛，法國三大能源巨頭的行政總裁聯合發表公開信，呼籲法國民眾節約能源為能源危機做好準備。而法國目標是於今年秋天填滿天然氣儲存設備。

世銀行長：部分國難逃經濟衰退 美聯儲不應只加息抗通脹 【下一頁】

法國能源企業Engie、法國電力公司（EDF）及道達爾（TotalEnergies）的行政總裁，周日（26日）於當地報章《Journal du Dimanche》發表聯署公開信，指出俄羅斯的天然氣運輸量急劇下降，而維修問題也導致發電受限。

他們呼籲民眾及企業合作節約能源，才能重獲迴旋餘地，為正在逼近的能源危機做好準備。

法國目前的天然氣儲存量為滿額的59%，而法國政府上周四（23日）指目標是於今年秋天達到滿額100%。

【G7峰會】4國先禁俄黃金進口 俄油價料設上限 【下一頁】

西方國家於俄烏戰爭爆發後仍未能全面擺脫俄羅斯能源，紛紛尋找替代能源供應。法媒今年3月報道，美國宣布增加對歐洲的液化天然氣（LNG）交付量後，法國政府與道達爾商討擴大LNG接收能力。

法國也正尋找新的天然氣供應及於北部港口建造海上液化天然氣接收站。

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責任編輯：鄭錦玲

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