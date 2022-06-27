【慶回歸】新渡輪送出1000張船飛　本周二及三於碼頭免費派發（附詳情）

為慶祝特區政府成立25周年，新渡輪特別安排送出合共1,000張船飛，市民可於2022年7月1日免費乘搭旗下的港內線或離島渡輪。

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新渡輪將於明日（6月28）及後日（6月29日）於不同碼頭派發免費船飛，每人限取乘船贈券2張，先到先得，派完即止。另要留意使用免費船飛者，須在選乘之航班開航前30分鐘抵達碼頭，向職員出示該券以安排乘船。

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