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【慶回歸】新渡輪送出1000張船飛　本周二及三於碼頭免費派發（附詳情）

理財智慧 15:13 2022/06/27

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為慶祝特區政府成立25周年，新渡輪特別安排送出合共1,000張船飛，市民可於2022年7月1日免費乘搭旗下的港內線或離島渡輪。

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

新渡輪將於明日（6月28）及後日（6月29日）於不同碼頭派發免費船飛，每人限取乘船贈券2張，先到先得，派完即止。另要留意使用免費船飛者，須在選乘之航班開航前30分鐘抵達碼頭，向職員出示該券以安排乘船。

【宜居指數】今年「全球宜居指數」上榜亞太區城市大減 僅大阪及墨爾本榜上有名 即睇10個最宜居的城市排名【見下頁

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撰文 : 陳楚琨

著數優惠 七一回歸 經濟 香港 離島 渡輪

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