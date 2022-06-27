快狗打車2246股價逆市急插逾一成 半新股弱勢有咩啟示？ 股市 14:39 2022/06/27 分享： 分享： 上周五首掛的快狗打車 （02246） 今日股價繼續逆市急插，一度跌逾一成，低見14.96元。半新股弱勢有咩啟示？獨立股評人譚智樂（Arnold）分析指，反映市況未完全百分百好轉，半新股一跌穿招股價市場即人心惶惶，出現「人踩人」事件，市場仍嫌估值貴，今日跌穿15.8元宜止蝕。足本分析→【按此】 *港股下半年策略部署：恒指目標+執倉貼士 重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 蔚來9866股價創52周高位 汽車股仲有得跟車追？ 今日 蔚來9866股價創52周高位 汽車股仲有得跟車追？ 美團3690短炒策略：今日追唔追？上望目標＋止蝕位話晒你知 今日 美團3690短炒策略：今日追唔追？上望目標＋止蝕位話晒你知 港股升穿兩萬二 突破100天線宜食糊？短炒＋長線策略速睇 今日 港股升穿兩萬二 突破100天線宜食糊？短炒＋長線策略速睇 你可能感興趣 蔚來9866股價創52周高位 汽車股仲有得跟車追？ 今日 14:13 蔚來9866股價創52周高位 汽車股仲有得跟車追？ 美團3690短炒策略：今日追唔追？上望目標＋止蝕位話晒你知 今日 13:05 美團3690短炒策略：今日追唔追？上望目標＋止蝕位話晒你知 港股升穿兩萬二 突破100天線宜食糊？短炒＋長線策略速睇 今日 12:51 港股升穿兩萬二 突破100天線宜食糊？短炒＋長線策略速睇 最新專欄文章 更多 信義系發盈警 信義玻璃868、信義光能968持貨鬆綁策略速覽 今日 信義系發盈警 信義玻璃868、信義光能968持貨鬆綁策略速覽 阿里巴巴9988股價又破頂 短炒阿里巴巴幾錢止蝕？ 今日 阿里巴巴9988股價又破頂 短炒阿里巴巴幾錢止蝕？ 蔚來9866股價創52周高位 汽車股仲有得跟車追？ 今日 蔚來9866股價創52周高位 汽車股仲有得跟車追？ 美團3690短炒策略：今日追唔追？上望目標＋止蝕位話晒你知 今日 美團3690短炒策略：今日追唔追？上望目標＋止蝕位話晒你知 港股升穿兩萬二 突破100天線宜食糊？短炒＋長線策略速睇 今日 港股升穿兩萬二 突破100天線宜食糊？短炒＋長線策略速睇 快狗打車（02246） 撈底 派息比率 市盈率 估值便宜 估值合理 估值過高 純利 國債 公用股