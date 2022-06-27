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快狗打車2246股價逆市急插逾一成　半新股弱勢有咩啟示？

股市 14:39 2022/06/27

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上周五首掛的快狗打車 （02246） 今日股價繼續逆市急插，一度跌逾一成，低見14.96元。半新股弱勢有咩啟示？獨立股評人譚智樂（Arnold）分析指，反映市況未完全百分百好轉，半新股一跌穿招股價市場即人心惶惶，出現「人踩人」事件，市場仍嫌估值貴，今日跌穿15.8元宜止蝕。足本分析→【按此

*港股下半年策略部署：恒指目標+執倉貼士　重溫《開市追揸沽》*

欄名 : 3分鐘睇股

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