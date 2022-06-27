阿里巴巴9988股價又破頂 短炒阿里巴巴幾錢止蝕？ 股市 14:26 2022/06/27 分享： 分享： 阿里巴巴 （09988） 股價又破頂，一度高見120.4元，短炒幾錢止蝕？獨立股評人譚智樂（Arnold）分析阿里走勢、策略，指阿里已轉勢，只是由下行趨勢轉為上落波幅格局，118元仍算平，但波動可以很大，現價追入不算抵博，短炒如跌穿115元宜離場，亦可分注收集，但要有心理準備跌至80元仍要溝貨。足本分析→【按此】 *港股下半年策略部署：恒指目標+執倉貼士 重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 蔚來9866股價創52周高位 汽車股仲有得跟車追？ 今日 蔚來9866股價創52周高位 汽車股仲有得跟車追？ 美團3690短炒策略：今日追唔追？上望目標＋止蝕位話晒你知 今日 美團3690短炒策略：今日追唔追？上望目標＋止蝕位話晒你知 港股升穿兩萬二 突破100天線宜食糊？短炒＋長線策略速睇 今日 港股升穿兩萬二 突破100天線宜食糊？短炒＋長線策略速睇 你可能感興趣 蔚來9866股價創52周高位 汽車股仲有得跟車追？ 今日 14:13 蔚來9866股價創52周高位 汽車股仲有得跟車追？ 美團3690短炒策略：今日追唔追？上望目標＋止蝕位話晒你知 今日 13:05 美團3690短炒策略：今日追唔追？上望目標＋止蝕位話晒你知 港股升穿兩萬二 突破100天線宜食糊？短炒＋長線策略速睇 今日 12:51 港股升穿兩萬二 突破100天線宜食糊？短炒＋長線策略速睇 最新專欄文章 更多 信義系發盈警 信義玻璃868、信義光能968持貨鬆綁策略速覽 今日 信義系發盈警 信義玻璃868、信義光能968持貨鬆綁策略速覽 快狗打車2246股價逆市急插逾一成 半新股弱勢有咩啟示？ 今日 快狗打車2246股價逆市急插逾一成 半新股弱勢有咩啟示？ 蔚來9866股價創52周高位 汽車股仲有得跟車追？ 今日 蔚來9866股價創52周高位 汽車股仲有得跟車追？ 美團3690短炒策略：今日追唔追？上望目標＋止蝕位話晒你知 今日 美團3690短炒策略：今日追唔追？上望目標＋止蝕位話晒你知 港股升穿兩萬二 突破100天線宜食糊？短炒＋長線策略速睇 今日 港股升穿兩萬二 突破100天線宜食糊？短炒＋長線策略速睇 螞蟻金服 螞蟻銀行 螞蟻集團（滬：688688） 螞蟻集團（06688） 阿里巴巴－SW（09988） 撈底 派息比率 市盈率 估值便宜 估值合理